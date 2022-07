Tanečno – hudobný festival The Legits Blast štartuje štvordňovým kempom pre mladých

Tanečná eufória sa spustí projektom Youth is The Future (Mladí sú budúcnosť), ktorý bude mať tento rok novú podobu a viacero kreatívnych blokov s uznávanými tanečníkmi a hudobnými profesionálmi.

Prvou aktivitou, ktorá otvorí svetovo uznávaný festival, je projekt Youth is the Future. Kým v minulosti fungoval vo forme workshopov, tento rok bude mať formát štvordňového kempu (1.- 4. 8.). ,,Sme radi, že vďaka tomuto projektu sa nám darí už siedmy rok vzdelávať a podporovať tanečníkov na miestnej i medzinárodnej úrovni a že vidíme ich progres, za ktorým stojí práve cezhraničné zdieľanie nadobudnutých poznatkov,” približuje ciele Miro Križan, jeden z organizátorov festivalu.

Projekt Youth is the Future tiež umocňuje vzťahy jeho účastníkov a partnerov predovšetkým z krajín Vyšehradskej štvorky. Tí sa vo svojich komunitách usilujú o vytvorenie priaznivých podmienok pre podporu nádejných talentov a tanečného športu ako takého. ,,Vďaka spolupráci s Vyšehradským fondom sa nám tiež darí prehlbovať stredoeurópske spolupráce, zapájať viac hostí a súťažiacich z Poľska, Slovenska, Maďarska, Česka a Ukrajiny, ako aj zvyšovať povedomie o Breakingu ako o disciplíne, ktorá bude zaradená na Olympiáde v roku 2024 v Paríži. Práve to je naša motivácia – rozvíjať talenty v strednej Európe, aby nás mohli reprezentovať a zabojovať o cenné kovy na Olympijských hrách 2024,” dodáva na margo spolupráce organizátor.

Základňou akcie bude Robotnícky dom. ,,Vítaný je každý milovník hip-hopu, a to bez ohľadu na vek. Mentormi kempu budú mnohí lektori, medzi inými aj Menno a Lil Zoo z legendárnych Red Bull All Stars, ktorí sa radia medzi svetovú breakingovú elitu,“ hovorí Miro Križan.

Okrem tanečných lekcií sú pre účastníkov pripravené aj graffiti a hudobné workshopy, párty, grilovačka, premietanie filmov, hodiny jogy a strečingu. Tie budú prebiehať v tradičných stánkoch festivalu – v Urban Spote a Fonotéke. Nebudú chýbať ani diskusie na témy súvisiace s tancom, podporou a vzdelávaním mládeže. ,,Dnes je veľmi dôležité, aby mali mladí ľudia čo najviac príležitostí na pohyb. Je to zmysluplná činnosť a je úžasné, že máme každý rok viac záujemcov aj o tanečné workshopy, ktoré pre nich pripravujeme. Rovnako nás teší, že nám rastie nová generácia bboys a bgirls,“ dopĺňa Križan.

V rámci kempu sa uskutočnia aj ďalšie sprievodné aktivity. Napríklad pôjde o koncept Beat Battle, kedy sa od 9:00 – 13:00 v centrálnej časti Europa SC stretnú hudobní producenti. Tí si zmerajú svoje sily za mix pultami. Program bude pokračovať hudobnou diskusiou. Následne Laci Strike s bboy Freezom zo Švédska povedú tanečné workshopy pre verejnosť. Návštevníci budú môcť dobrovoľným vstupným podporiť tanečníkov z Ukrajiny.

Brány kempu sú stále otvorené a prihlasovanie aktuálne. Registračný formulár aj zoznam všetkých lektorov nájdete tu.

The Legits Blast vyvrcholí víkendovým programom od 5.-7. augusta. Aj tento rok bude hlavným dejiskom festivalu Ministry of Fun a areál Europa SC.

Mládežnícky projekt Youth is The Future a festival The Legits Blast podporujú: Vyšehradský fond, Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu, R2N a spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica.

TS BlackApple