Taliban pozastavil ženám prístup k vzdelávaniu. S okamžitou platnosťou majú zákaz študovať na univerzitách

Vysokoškolské štúdium bolo doposiaľ jednou z mála vecí, ktoré islamistické hnutie po nástupe k moci v auguste minulého roku ženám nezakázalo. Teraz ale svoje rozhodnutie zmenilo, a to s okamžitou platnosťou.

„Všetci ste informovaní, aby ste na základe spomínaného nariadenia pozastavili prístup ženám k vzdelávaniu až do odvolania,“ uvádza sa v liste, ktorý podpísal minister vysokého školstva Neda Mohammad Nadím. Hovorca ministerstva fundamentalistického hnutia, ktorý list zverejnil na sociálnej sieti Twitter, informáciu potvrdil aj agentúre AFP.

K zákazu prichádza necelé tri mesiace po tom, ako tisíce dievčat a žien absolvovali prijímacie skúšky na štúdium na afganských univerzitách. Mnohé z nich si vybrali technické odbory a medicínu. Po tom, ako Taliban vlani v auguste opätovne ovládol Afganistan, museli univerzity zaviesť nové pravidlá vrátane segregácie pohlaví. Ženy mohli vyučovať len profesorky alebo starí muži.

Dievčatá nemôžu navštevovať ani stredné školy

V Afganistane má už väčšina dospievajúcich dievčat zakázané navštevovať stredné školy, čo výrazne obmedzilo aj počet prijatých uchádzačov na univerzitách, píše AFP. Ako informuje Denník N, od vlaňajšieho augusta hnutie postupne obmedzuje práva a slobody Afganiek. Spočiatku ženám nariadilo neopúšťať domov bez mužského príbuzného a zahaľovať si tvár na verejnosti.

Ženy boli tiež vylúčené z väčšiny zamestnaní vo verejnej správe. V uplynulých týždňoch Taliban obmedzenie slobôd žien rozšíril o zákaz chodenia do parkov, kúpeľov či telocviční. V obmedzovaní práv a slobôd žien hnutie Taliban v Afganistane pokračuje, hoci má pre to podľa denníka The Washington Post zablokovaný prístup k siedmim miliardám dolárov v zahraničných rezervách. Vlády západných krajín dali jasne najavo, že hlavnou podmienkou na zmiernenie sankcií je zlepšenie situácie afganských žien a dievčat.