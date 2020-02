Taliansko uzavrelo 50-tisíc ľudí, nemajú opúšťať domovy. Francúzsko pripravuje nemocnice, Grécko kontroluje trajekty

Epidémia nového koronavírusu si od decembra vyžiadala tisícky životov, pričom počet nakazených už dosiahol celosvetovo takmer 80-tisíc ľudí. Napriek tomu bola epidémia pre Európu stále vzdialená. Platilo to až do tohto víkendu. V priebehu troch dní stúpol počet prípadov nákazy koronavírusom na Apeninskom polostrove z troch na viac ako 200.

Ešte v piatok evidovali talianske úrady iba tri prípady infikovania novým koronavírusom. Na európskom kontinente sa viac prípadov vyskytovalo v Nemecku aj vo Francúzsku. Počas víkendu sa však z Apeninského polostrova stalo po Číne a Južnej Kórey tretie najväčšie ohnisko nákazy. Úrady tiež hlásia šesť obetí ochorenia. Nakazených je podľa posledných informácií 219 ľudí, najviac v regióne Lombardsko, desiatky prípadov hlási aj Benátsko, menej ako 20 chorých je v regióne Emilia-Romagna.

Taliansko zareagovalo na nárast počtu nakazených podobným štýlom ako čínske úrady v počiatkoch epidémie. Úrady odrezali od sveta 11 miest a obcí na severe Talianska a uzavreli tak zónu, v ktorej žije viac ako 50-tisíc obyvateľov. Tí boli vyzvaní, aby neopúšťali svoje domovy, zatvorené sú obchody, školy aj priemyselné podniky. Zrušené boli viaceré podujatia vrátane zápasov Serie A či benátskeho karnevalu. Uzavretú oblasť monitoruje polícia.

Pacient nula

Napriek opatreniam je pravdepodobné, že počet nakazených bude v severnom Taliansku naďalej stúpať. Úrady totiž pátrajú po „pacientovi nula“, teda osobe, ktorá je vírusom nakazená a s najväčšou pravdepodobnosťou spustila regionálnu epidémiu. Za pôvodcu rozšírenia nákazy zatiaľ vystopovali 38-ročného muža. V súčasnosti sa snažia zrekonštruovať jeho pohyb v uplynulých týždňoch a nájsť každého s kým prišiel do kontaktu.

Hranice neuzatvoria

Vážna situácia na severe Talianska zatiaľ na európskej pôde paniku nevyvoláva. Kým v Ázii po vypuknutí epidémie viacerí susedia Číny uzatvárali svoje hranice, európski lídri k tomuto kroku zatiaľ pristúpiť neplánujú. Európska únia podľa vyhlásenia Európskej komisie zatiaľ neplánuje ani obmedzovať voľný pohyb v schengenskom priestore a dočasne zaviesť pasové kontroly na hraniciach jednotlivých štátov. Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič však uviedol, že Európska únia pracuje na rôznych núdzových plánoch.

Komisárka Kyriakidisová v tejto súvislosti dodala, že cestovné obmedzenia v schengenskom priestore – medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ – by mali byť „primerané a koordinované“ a hlavne by mali byť založené na vedeckých dôkazoch.

„Svetové zdravotnícka organizácia zatiaľ neodporučila zaviesť obmedzenia voči cestujúcim ani voči obchodu,“ povedala Kyriakidisová pred novinármi.

Francúzsko pripravuje nemocnice, Grécko kontroluje trajekty

Viaceré krajiny však pre aktuálnu situáciu na severe Talianska prijali zvýšené opatrenia. Francúzska vláda v nedeľu nariadila zmobilizovať ďalších 70 zdravotníckych zariadení, takže v každom departmáne Francúzska je najmenej jedna nemocnica, kde môžu prijať a ošetrovať nakazených novým koronavírusom. Vláda tiež rozhodla navýšiť kapacity, pokiaľ ide o diagnostické testy a ochranné pomôcky, a to v prvom rade pre lekárov a zdravotnícky personál.

Nové bezpečnostné opatrenia prijalo aj Grécko. Okrem iného od pondelkového rána oboznámili posádky trajektov premávajúcich medzi Talianskom a Gréckom s preventívnymi opatreniami, ktoré je potrebné prijať, aby sa rýchlo izolovali prípady podozrenia na nákazu, informoval v pondelok grécky rozhlas. Už v nedeľu večer pozastavili Atény všetky školské zájazdy do Talianska. Študenti z desiatich škôl, ktorí sa aktuálne v Taliansku nachádzajú, by sa mali vrátiť do Grécka, uviedlo ministerstvo.

Rakúsko pre obavy zo šírenia vírusu v nedeľu v noci zastavilo vlak prichádzajúci z Talianska, železničné spojenie je však v týchto chvíľach už obnovené. V Budapešti zas na letisku kontrolujú cestujúcich prichádzajúcich zo severotalianskeho regiónu. Do karantény nakoniec umiestnili 11 maďarských stredoškoláčok, dvoch pedagógov a dvoch vodičov, ktorí sa v nedeľu večer vrátili do vlasti zo zájazdu do talianskeho regiónu Lombardsko. Pacienti nemajú žiadne príznaky, napriek tomu budú 14 dní sledovaní.

Ochorenie prepuklo aj v Iráne

Situácia so šírením nového koronavírusu sa pritom neskomplikovala len v Taliansku. Veľký nárast nových prípadov hlásil počas víkendu aj Irán. Iránske ministerstvo zdravotníctva totiž oznámilo, že na ochorenie COVID-19, ktoré vírus šíri, zomrelo v krajine už 12 ľudí, nakazených je v krajine 61 osôb. Na základe týchto správ následne svoje hranice s Iránom uzavrelo Turecko, Arménsko, Irak a Pakistan, ktorý dokonca v pohraničnej oblasti zriadil 100-lôžkovú stanovú nemocnicu, ktorá má v prípade núdze poslúžiť k izolácii pacientov.