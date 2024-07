Takto to vyzerá na Pohode v sobotu ráno: Niektoré stany zničilo, na festivale ostala spúšť. Ľudia si pomáhali, ako sa dalo

Aj keď sa vedelo, že počas víkendu, kedy sa mala uskutočniť Pohoda, má byť zlé počasie, nikto nerátal s tým, čo nastane. Festival Pohoda po piatkovej intenzívnej búrke, ktorá spôsobila pád veľkého stanu a zranila najmenej 12 ľudí, predčasne ukončili.

Silná búrka poničila stany a spôsobila aj škody na konštrukciách, ktoré by organizátori už nestihli skontrolovať tak, aby mohol festival pokračovať. S veľkou ľútosťou oznámili, že Pohoda tento rok končí predčasne. Tesne po udalosti sa pod príspevkami na sociálnych sieťach v komentároch začali objavovať správy od ľudí. Ponúkali ubytovanie, miesto na záhrade pre postavenie stanov, odvoz k hotelom, dokonca aj odvoz kamkoľvek je potrebné. Pomáhal každý, kto mohol a mohli sme sledovať rôzne príbehy plné ľudskosti a dobra.

Stanové mestečko je ešte otvorené

Dnes sa účastníci festivalu zobudili do smutného rána. V areáli sú poničené stany, ľudia postupne opúšťajú svoje miesta a idú domov. Stanové mestečko treba opustiť do soboty 12.00 h. Festivalové parkovisko a karavan parking je otvorené do 16.00 h. Informovali o tom organizátori na sociálnej sieti. Rozhodli sa tak po zvážení časových možností kontroly bezpečnosti festivalových stavieb.

„Na základe dostupných informácií by kontrola všetkých stavieb nemohla prebehnúť skôr ako do 24 hodín, čo znemožňuje pokračovať v programe festivalu. Bezpečnosť našich hostí je ale prioritou, a preto veríme, že naše rozhodnutie, ktoré sme spravili s veľkou ľútosťou, všetci pochopia,“ uviedli.

Stanové mestečko treba opustiť do sobotňajšieho poludnia. Festivalové parkovisko a karavan parking budú otvorené do 16.00 h. „Srdce areálu ostane zatvorené,“ doplnili organizátori. Predpokladajú, že o následkoch počasia budú schopní hovoriť v priebehu krátkeho času. „O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať,“ dodali.

Časť Slovenska zasiahli v piatok večer intenzívne búrky. Na festivale Pohoda spôsobili pád veľkého stanu. Záchranári ošetrili po piatkovej intenzívnej búrke a páde stanu na festivale Pohoda v Trenčíne 15 prevažne ľahšie zranených osôb vo veku 19 až 49 rokov, z toho boli dvaja cudzinci. Dve ženy vo veku 20 a 24 rokov utrpeli vážnejšie zranenia. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Záchranári priblížili, že 14 zranených transportovali do nemocníc v Trenčíne a Považskej Bystrici. Išlo prevažne o úrazy hlavy, pomliaždeniny horných a dolných končatín. Dve vážnejšie zranené ženy mali zlomeniny driekovej chrbtice a panvy.