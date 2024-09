Takto ste Moniku Hilmerovú ešte nevideli. Zverejnila autentickú fotografiu a fanúšikovia zostali v nemom úžase

Iné ženy by si na to netrúfli. U známej herečky Moniky Hilmerovej je úprimnosť a autentickosť na prvom mieste, čo možno spoznať v jej príspevkoch na Instagrame. Nič neskrýva a ide s kožou na trh. Neraz mohli jej fanúšikovia vidieť fotografie zachytávajúce momenty v živote, ktoré vynikajú prirodzenosťou.

Monika sa prezentuje ako obyčajná prostá žena, ktorá nie je dokonalá. Ale to jej vôbec nevadí. Napriek tomu si užíva život a každodenné radosti so svojou rodinou.

Uznanie od fanúšikov

Najnovšie zverejnila na Instagrame fotografiu svojej tváre tesne po cvičení. Mnohé ženy by na to nemali odvahu, no Monike to vôbec nerobí problém. Na fotografii ukázala svoju červenú spotenú tvár po absolvovaní tréningu. „A vy ako vyzeráte po športe? Ja jak Marfuša a do správ som dostala neuveriteľné množstvo ohlasov a je teda vidieť, že v tom pošportovom „Marfuša mejkape“ zďaleka nie som sama,“ uviedla herečka v popisku pri fotografii.

Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. Nešetrili chválami na jej adresu a zároveň jej preukázali veľký obdiv. „Uznávam herečky, influencerky a všetky, ktoré vedia dať prirodzenú fotku tváre bez mejkapu na insta. Monika, Vás mám rada a vyzeráte super aj bez mejkapu a aj po športe,” uviedla fanúšička. „Klobúk dolu, toto je vážne krásne gesto,” znelo v komentári ďalšej ženy.