Herečka odohrala predstavenie a pri čítaní príhovoru sa rozplakala. Kultúrny štrajk pokračuje, takéto sú podmienky umelcov

Vo štvrtok 5. septembra vstúpila kultúrna obec do prvej fázy Kultúrneho štrajku. Odvtedy vystúpili viaceré známe umelecké mená a tváre a vyjadrili podporu slobodnej, nezávislej a neobmedzovanej kultúre.

V sobotu nezávislá iniciatíva Otvorená kultúra! zverejnila video, na ktorom vystúpili herci Robo Roth, Ľuboš Kostelný, Alexander Bárta a Richard Stanke, aby oznámili, že do Kultúrneho štrajku vstúpilo najmenej 260 ľudí.

V nedeľu Otvorená kultúra! zdieľala emotívne video, na ktorom čítajú odkaz herečky Anna Jakab Rakovská a Gabriela Marcinková.

Emotívny príhovor

„Je to spoločný text desiatok nezriaďovaných divadiel a v rovnakom znení si to vypočujú všetci diváci po všetkých divadlách na Slovensku,“ začala vysvetľovať Anna Jakab Rakovská.

„My kultúrni pracovníci, pracovníčky, ľudia z umení a kreatívneho priemyslu sa spájame naprieč celou krajinou, aby sme sa postavili na obranu vlastných práv…“ pokračovala, kým ju neprerušil vlastný plač.

„… a spolu s nimi bránili záujmy všetkých občanov a občianok Slovenska. Dňa 5. septembra sme vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Začali sme fázu kultúrneho štrajku. Alarmujúci stav, do akého sa rezort kultúry dostal pod vedením Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu, nás núti konať,“ dokončila.

Štafetu vysvetľovania prevzala Gabriela Marcinková. „Cítime objednávku na autocenzúru vo voľbe tém, formy a spolupracovníkov. Organizmus nezriaďovanej kultúry je priamo ohrozený spolitizovaním Rady fondu na podporu umenia. My sa však nechceme cenzurovať, nechceme sa prispôsobiť, chceme tvoriť slobodne o tom, čo považujeme za dôležité.“

Dodala tiež, že to nie je len „o nich“. „Kontinuita a s ňou spojený rozvoj kultúry bol hrubo narušený neopodstatnenými a neodbornými zásahmi do najväčších vlajkových inštitúcií. Útok na inštitúcie a morálnu integritu ľudí sledujeme naprieč spoločnosťou vo verejnoprávnych aj súkromných médiách, v rezorte životného prostredia aj spravodlivosti,“ uviedla Marcinková s tým, že aj toto sú dôvody, prečo podporujú požiadavky platformy Otvorená kultúra!, rovnako ako aj štrajkovú pohotovosť.

„Potrebujeme, aby vážnosť situácie pochopilo čo najviac ľudí a v tom môže pomôcť každý z vás. Ďakujeme, že ste dnes prišli. Tešíme sa na vás na ďalších predstaveniach a prosíme vás, hovorte nahlas o tom, čo sa deje. Kultúra musí byť otvorená a žiadna iná.“

Požiadavky

Otvorená kultúra zároveň v pondelok 9. septembra zverejnila požiadavky, ktoré verejne predkladá rezortu kultúry: Žiadame zabezpečenie odborného a kompetentného riadenia rezortu kultúry a bezodkladné zastavenie účelových a deštruktívnych zmien v tomto rezorte tak, aby bola zabezpečená sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby a spravodlivé a uspokojujúce podmienky pracujúcich bez priameho alebo nepriameho zastrašovania a vytvárania neslobodného a tvorivosti neprajného pracovného prostredia. Žiadame okamžité zastavenie ideologicky motivovanej cenzúry s ekonomickými dosahmi, ktoré sú dôsledkami novelizácie Zákona o Audiovizuálnom fonde, Zákona o Fonde na podporu umenia, Zákona o múzeách a galériách a Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Sloboda prejavu je východiskom umeleckej tvorby, jej obmedzenie je hrubým narušením kvality pracovného prostredia v umení a kultúre. Žiadame okamžitú finančnú stabilizáciu sektora s dôrazom na zlepšenie finančného ohodnotenia pracujúcich a ich sociálneho zabezpečenia, a to naprieč škálou zriaďovaných, nezriaďovaných inštitúcií i jednotlivcov/kýň, či už majú status zamestnancov a zamestnankýň, alebo SZČO.

Bilancia v kultúre

Po tom, ako kultúrna obec oznámila, že vstupuje do štrajkovej pohotovosti, ministerstvo kultúry, ktorému šéfuje Martina Šimkovičová, zverejnilo stanovisko, v ktorom tvrdí, že „štrajkovú pohotovosť časti kultúrnej obce berie na vedomie“.

Rezort tiež dodal, že by „bolo vhodné, aby štrajkujúca časť kultúrnej obce rešpektovala fakt, že vedenie ministerstva vzišlo z demokratických volieb a plní programové vyhlásenie vlády, ktorá má platný mandát.“

Martina Šimkovičová zároveň na facebooku zverejnila ďalšie stanovisko, v ktorom označila tvrdenia organizátorov kultúrnej štrajkovej pohotovosti o rezorte kultúry za nepravdivé a nesprávne.

„Vyjadrenia zástupcov platformy Otvorenej kultúry, ktoré hovoria o „radikálnom zhoršovaní pracovných podmienok pracujúcich v našom rezorte za ostatných 10 mesiacov“ ministerstvo kultúry odmieta a zdôrazňuje, že pracovné podmienky všetkých zamestnancov na ministerstve a v organizáciách v jeho pôsobnosti sú plne v súlade so zákonníkom práce a príslušnou legislatívou,“ napísala.

Zároveň tvrdí, že na ministerstve neustále pracujú na zlepšovaní a akékoľvek obvinenia týkajúce sa zastrašovania, prepúšťania a vyhrážok označila za zavádzajúce a nepravdivé.

„Ministerstvo kultúry v rámci svojich kompetencií dbá na dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov týkajúcich sa zamestnaneckých práv a povinností. Šikana, vyhrážky, či zastrašovanie na pracovisku sú v našich rezortných organizáciách absolútne neprípustné.“

Ministerstvo kultúry sa zároveň dištancovalo od vyjadrení, že sa snaží o ideologicky motivovanú cenzúru. „Jediné, čo sa MK SR snaží predkladanými novelami, či už o Audiovizuálnom fonde alebo Zákonom o FPU docieliť, je to, aby sa finančné prostriedky rozdeľovali spravodlivo a transparentne. Na mnohé sporné rozhodnutia pri prideľovaní dotácií už MK SR v minulosti upozornilo. Rezort kultúry má za to, že práve nové, transparentnejšie pravidlá sú dôvodom istých progresívnych skupín, ktoré mali v minulosti zabezpečený pravidelný prísun dotácií cez fondy v pôsobnosti MK SR, pre zapojenie sa do protestov proti vedeniu rezortu kultúry,“ napísala ministerka.

Otvorená kultúra! na toto stanovisko reagovala a zverejnila „prehľad, ako súčasné vedenie ministerstva kultúry v priebehu mesiacov, od novembra 2023 až dodnes, útočilo na konkrétnych umelcov, umelkyne a predstavenia“.

November 2023:

Maliar Andrej Dúbravský

Február 2024:

Film MIKI

Marec 2024:

Riaditeľka Bibiany Zuzana Liptáková

Zamestnanectvo Bibiany

Apríl 2024:

Spisovateľ Dalimír Stano

Inštalácia a performance Floating Arboretum na Bienále Benátky

Vizuálna umelkyňa Ilona Németh

Máj 2024:

Vizuálna umelkyňa a umelec Monika a Bohuš Kubinskí

Herec Ľuboš Kostelný

August 2024:

Riaditeľ SND Matej Drlička

Riaditeľka SNG Alexandra Kusá

Herec Milan Ondrík

Festival [fjúžn]

Divadelná hra Moje baby

Kultúrny pracovník a šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Tuke Marhefka

Tanečníčka a choreografka Soňa Ferienčíková

Herečka Kristína Tormová

September 2024:

Predstavenie Bakkheia – dancing on the edge

Bienále animácia Bratislava (BAB)

„My, ľudia z celej kultúrnej obce naprieč Slovenskom, Kultúrnym štrajkom symbolicky spájame ruky v solidarite a vzájomnej podpore. Podajte nám ruku aj vy, aby sme mohli tvoriť kultúru, ktorá je otvorená všetkým! Držme spolu!“ odkazuje iniciatíva.