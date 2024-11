Takto sa im peniaze rozkotúľajú: Slováci priznali, či preferujú platbu kartou alebo v hotovosti, niektoré odpovede prekvapia

Platobných možností pribúda čoraz viac. Objavila sa dokonca už aj možnosť platiť prsteňom či rôznymi inými spôsobmi. Najznámejšími platobnými metódami sú ale využívanie hotovosti alebo platba kartou. Slovákov sme sa pýtali, ktorú z metód uprednostňujú.

Otázka rozdelila respondentov na dva tábory

Hovorí sa, že sto ľudí, sto chutí a sto názorov a platí to aj v prípade platobných metód. Respondentov naša otázka rozdelila na dva tábory. Približne polovica preferuje platbu kartou, druhá polovica zas radšej platí v hotovosti. Niektorí priznávajú, že ich vyberanie peňazí v hotovosti otravuje a robia tak, len ak je to naozaj nevyhnutné. Ďalší poukazujú na miznúce bankomaty, z ktorých by vôbec hotovosť bolo možné vybrať.

Časť ľudí hovorí, že ak majú v rukách hotovosť, majú lepší prehľad v tom, koľko peňazí minuli, ťažšie sa im s nimi lúči a lepšie si premyslia, čo naozaj potrebujú kúpiť. Zdá sa im, že ak platia kartou, peniaze sa akosi rozkotúľajú a ani poriadne nevidia kedy a kam. Oponuje im skupina ľudí, ktorá tvrdí pravý opak. Platba kartou príde niektorým praktickejšia, pretože tak na cent presne vidia, kam ich peniaze šli. Pri sebe nosia len nejaké tie drobné, keby niečo.

Niektorí by hotovosť najradšej zakázali

Niektorí píšu, že ak už raz vybrali peniaze z účtu a platia v hotovosti, majú pocit, akoby to bolo takpovediac „zadarmo“, reálne stratu financií pociťujú len vtedy, ak vidia, ako sa menia čísla v online bankingu. Respondenti tiež poukazujú na možnosť krádeže a upozorňujú, že ak vám ukradnú hotovosť, je nenávratne preč, no karta sa vždy dá zablokovať. Iní ale upozorňujú na podvody, vďaka ktorým je v súčasnosti kartu veľmi jednoduché zneužiť. Pozor si na to treba dať najmä teraz, keď už ľudia začínajú vo veľkom riešiť vianočné online nákupy.

Názory niektorých ľudí hovoria jasne – priali by si hotovosť zakázať úplne a ani len nemajú internetbanking, iným zas peniaze na účte prídu imaginárne. Niektorí veria, že hotovosť uľahčuje kriminálnu činnosť. Iní si však myslia, že bez hotovosti by sa ľudia stali otrokmi. Nájdu sa však aj takí, ktorí preferujú zlatú strednú cestu. Čo treba, zaplatia kartou, nemajú však problém ani s platbami v hotovosti. Platobné metódy využívajú v závislosti od toho, v akej sú práve situácii a čo sa im viac hodí.