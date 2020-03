Takto môžu klimatické zmeny zničiť pamiatky UNESCO. Google aplikácia ukazuje ich negatívny dopad

Aplikácia Google Arts & Culture už predstavila niekoľko originálnych projektov predovšetkým pre milovníkov umenia. Okrem online prehliadok galérií, napríklad aj zaujímavú funkciu, ktorá vyhľadá vášho dvojníka na niektorom so svetoznámych obrazov. Tentokrát prichádza s novinkou, ktorá poteší každého milovníka prírody, histórie a pamiatok, navyše s edukačným charakterom a aktuálnou témou.

Heritage on the Edge (Dedičstvo na okraji, pozn. red.) upozorňuje na deštruktívne následky, ktorými môžu klimatické zmeny zničiť obľúbené a pre históriu veľmi dôležité pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO.

Autorom projektu je profesor japonskej univerzity Toshiyuki Kono, ktorý sa snaží poukázať, aký majú aj pre nás v súčasnosti obrovský význam. „Zachovanie a ochrana minulosti je dôležitá pre našu budúcnosť,“ uviedol Kono v opise projektu vo svojom blogu.

Virtuálna prehliadka a prehľadné informácie

„Náš 10-tisíc členný tím po celom svete, vrátane architektov, archeológov, geografov a antropológov má spoločnú víziu, a to chrániť a propagovať kultúrne dedičstvo.“ Virtuálna prehliadka vznikla pomocou fotografií alebo 3D laserového skenovania.

Klimatické zmeny sa týkajú každého z nás

A práve toto je hlavným cieľom aplikácie Heritage on the Edge, ktorá jednotlivé pamiatky približuje, charakterizuje ich vznik a význam a ukazuje, ako ich klimatické zmeny môžu zničiť v dôsledku stúpajúcej hladiny morí, extrémnych poveternostných podmienok alebo erózie pobrežia.

Jednou z takto ohrozených pamiatok sú monolitické skalné sochy ľudských postáv Moai, ktoré sa nachádzajú na Veľkonočnom ostrove. Virtuálna prehliadka nám opisuje ich vznik, miesta kde ich môžeme nájsť, duchovný význam pre miestnych obyvateľov a ako na ne vplýva zmena klímy a v čom sú pre nás dôležité dnes, pomocou jednoduchých popisov a vysvetlení.

Aplikácia, ktorá osloví každého

Pomocou pútavých obrázkov a textu sa dozvieme množstvo zaujímavostí a uvedomíme si, že tu tieto pamiatky o niekoľko rokov byť nemusia a čo by to mohlo znamenať. Heritage on the Edge jednoduchým a pútavým spôsobom ukazuje, ako sa naša planéta môže zmeniť, ak nezačneme čím skôr konať.

Okrem Veľkonočných ostrovov môžeme nahliadnuť na zmeny, ktorým môže čeliť Edinburgh, južné pobrežie Tanzánie či Bangladéš. Postupne tvorcovia plánujú zoznam rozšíriť o ďalšie zaujímavé miesta, napríklad aj o Antarktídu.

„Pobrežné lokality na celom svete sú priamo ovplyvňované environmentálnymi procesmi, ako sú povodne, erózia, búrky, globálne otepľovanie,“ uvádza Meredith Wiggins pri opise toho, ako vplývajú tieto zmeny aj na vnútrozemské lokality, a teda ako by mohli zasiahnuť aj nás.

Ani počas týchto dní by sme nemali zabúdať na otepľovanie a ďalšie zmeny súvisiace s klimatickými zmenami, za ktoré je zodpovedný predovšetkým človek a môžu v konečnom dôsledku spôsobiť globálnu katastrofu. Aplikácia Heritage on the Edge je skvelým spôsobom ako sa vzdelávať a spoznať jednoduchým spôsobom bližšie túto tému.