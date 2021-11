Takto bude vyzerať spin-off How I Met Your Father. Poznáme dátum jeho uvedenia na streamovacích službách

Už dlhý čas je známe, že streamovacia službu Hulu pracovala na (ne)priamom pokračovaní populárneho sitkomu Ako som spoznal vašu matku (How I Met Your Mother). Spin-off s názvom How I Met Your Father, teda pokračovanie, v ktorom budeme spoznávať príbeh toho, ako matka rozpráva svojmu synovi okolnosti, ako sa stretla s jeho otcom, napokon dorazí skôr, ako sme dúfali.

Vedelo sa, že novinku HIMYF uvidíme niekedy v roku 2022, že to však bude už 18. januára 2022, to je pre mnohých prekvapením. Odporúčame si teda všetkým fanúšikom pôvodného HIMYM zaznačiť do kalendárov a diárov práve tento dátum. O uvedení seriálového spin-offu informovala streamovacia služba Hulu na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

V hlavnej úlohe uvidíme herečku a speváčku Hillary Duff ako ženu menom Sofie. Tá bude svojmu synovi v roku 2021 rozprávať príbeh o tom, ako sa spoznala s jeho otcom. Dejová línia bude podobná tej z pôvodného sitkomu, akurát bude zasadená v modernej ére.

Uvedenie na Slovensku je otázne

Ako bude nový seriál prepojený s pôvodným, zatiaľ nevedno. Ako píše portál Collider, okrem Hillary Duff v novinke zahviezdia aj Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran a Suraj Sharma. Vracajúcimi sa budú postavy stvárnené Kim Cattrall, Danielom Augustinom, Ashley Reys a Joshom Peckom. Streamovacia služba Hulu zverejnila aj prvý teaser na seriál. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Scenáre k jednotlivým epizódam napísala dvojica autorov v zložení Isaac Aptaker a Elizabeth Berger, obaja pracovali na scenároch k seriálom This Is Us či Love, Victor, ako aj na filmovom spracovaní Love, Simon.

Či HIMYF uvidíme oficiálne aj na Slovensku, zatiaľ nevedno. Seriály z dielne streamovacej služby Hulu zvykne z času na čas uviesť na našom trhu HBO GO. Vzhľadom na to, že tento projekt produkuje spoločnosť 20th Century Television patriaca do portfólia Disney (a rovnako tak aj služba Hulu), je dosť možné, že na uvedenie si počkáme. Minimálne do spustenia novej streamovacej služby Disney+ v teritóriu strednej Európy. Tá by na Slovensko mala doraziť niekedy v budúcom roku.