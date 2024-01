Takto bude vyzerať druhá polka zimy na Slovensku: Počasie bude ako na hojdačke, očakáva sa aj ďalší rozpad polárneho víru

Portál iMeteo vydal prognózu, ktorá ukazuje, ako by mohla vyzerať druhá polovica zimy na našom území. Dlhodobé vyhliadky ukazujú, že počasie bude premenlivé. Koncom januára bude počasie v Európe pod vplyvom rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu nad južnou Európou. Cez Severné a Baltské more budú postupovať jednotlivé tlakové níže, ktoré budú otvárať na našom území chladnejšie prúdenie. “ Do konca januára sa tak bude striedať veľmi teplé počasie so studeným, a to ovplyvní aj zrážky, ktorých skupenstvo sa bude meniť,“ píše portál.

„V pondelok ešte bude na väčšine územia mrznúť, no už v stredu môže byť na západnom Slovensku takmer +15 °C. Ku koncu týždňa sa však zasa ochladí a vráti sa zimné počasie. Nebezpečné budú aj zrážky. Sneženie bude striedať dážď a táto zmena so sebou prinesie aj nebezpečné mrznúce zrážky. Záver januára by mal byť v Európe výrazne teplotne nadpriemerný,“ píše iMeteo vo svojej predpovedi.

Na začiatku februára bude priemerná teplota nad hranicou dlhodobého normálu, ukazuje vyhliadka numerického modelu ECMWF. “ Zároveň sa očakáva, že prvá polovica februára bude zrážkovo podpriemerná. Znamená to, že snehu sa v nižších polohách príliš nedočkáme a denné teploty budú stúpať nad bod mrazu,“ informuje portál. Ak teda v tomto období nasneží, sneh sa neudrží dlho.

Zmena by mala nastať až v druhej polovici februára. „Modely naznačujú, že obdobie ako celok bude zrážkovo priemerné a teplotne normálne až slabo podnormálne. Očakáva sa aj ďalší potenciálny rozpad polárneho víru, ktorý by do našej oblasti mohol priniesť vpád chladného vzduchu,“ predpovedá iMeteo. V tomto období tak môžeme očakávať sneženie aj v nížinách. Bohatá nádielka snehu by mohla napadnúť vo vyšších nadmorských výškach.