Jedovatý had vychádza z dávkovača na ľad v chladničke: Žena ostala v šoku z nepozvaného návštevníka v jej dome

Aj keď my Slováci môžeme Austrálčanom závidieť napríklad veľké a pekné pláže, či more a oceán, niektoré ďalšie aspekty ich kontinentu ich krajine radi prenecháme. Austráliu totiž obýva veľké množstvo jedovatých živočíchov, hady nevynímajúc. A síce aj my na Slovensku máme vo voľnej prírode jedného jedovatého hada, ale na Austráliu a najmä na ich množstvo sa nechytáme.

Had v chladničke

Minulý štvrtok zaskočil Austrálčanku Gail Aurichtovú prekvapivý nález, uvádza Science Alert. Z jej americkej chladničky, v ktorej sa nachádza aj dávkovač na vodu a ľad, niečo viselo. Predtým dokonca počula syčanie, no myslela si, že ide o zvuk, ktorý vydáva kompresor. Keď však uvidela, čo vychádza z dávkovača, domnienka o syčiacom kompresore chladničky sa ukázala ako nesprávna.

Približne 80 centimetrov dlhý nepozvaný návštevník sa dostal do prístavby jej domu v Adelaide Hills. Na moment ju poriadne šokovalo, keď z dávkovača trčal čierny had s červeným bruchom. Zdalo sa, že ostal v dávkovači uviaznutý a žena radšej kontaktovala profesionála, aby hada odtiaľ odstránil.

Keďže Austrália sa nachádza na južnej pologuli, momentálne majú letné obdobie a teploty bežne nad 30 stupňov Celzia v lokalite, kde žena býva. Hady ale nedokážu svoju teplotu regulovať, a tak tento jedinec hľadal nejaké útočisko pred spaľujúcim teplom a našiel práve túto chladničku.

Jedovatá pakobra

Ukázalo sa, že ide o druh s latinským pomenovaním Pseudechis porphyriacus, v slovenčine pomenovanie nemá. Je ale z čelade Elapidae, čiže koralovcovité, a keďže ide o rod Pseudechis, môžeme ho označiť za pakobru, keďže z tohto rodu pochádza aj najbežnejší austrálsky jedovatý had pakobra austrálska.

Tento druh je jedovatý, ale nebýva agresívny a uhryzne len v prípade ohrozenia či vyprovokovania. Jeho korisťou sú žaby, jašterice, drobné cicavce alebo iné hady. Pri uhryznutí sa u človeka dostavia nepríjemné príznaky, ako sú krvácanie a opuch, bolesť hlavy, brucha, ďalej nevoľnosť či vracanie a svalová únava.

Profesionálny lapač hadov Simon Hempel, ktorý hada odchytil, uviedol pre ABC, že túto prácu robí už 25 rokov, no hada ešte z dávkovača chladničky nevyberal. Úspešne ho ale odtiaľ vyslobodil, a to bez toho, aby mu ublíži. Následne ho vypustil mimo obývanú čas mesta.