Takmer 11 miliónov ľudí na základe hodnotení varuje: Vyhnite sa týmto slávnym atrakciám, čaká sa na ne v rade aj 45 minút

Je pochopiteľné, že svetoznáme miesta a pamiatky chce vidieť množstvo ľudí, preto sa musíte vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti. Takmer 11 miliónov hodnotiteľov sa na TripAdvisore zhodlo, že na týchto miestach si počkáte najdlhšie. Ak teda nechcete tráviť hodiny čakaním, radšej sa im oblúkom vyhnite.

Na prvom mieste sa umiestnila Eiffelova veža

Ako píše Mail Online, ikonická Eiffelova veža v Paríži sa umiestnila na prvom mieste svetového rebríčka najdlhších radov, na druhom mieste je Londýnske oko a na treťom Koloseum. Zoznam, ktorý zostavil portál hawaiianislands.com, vznikol na základe analýzy 10,74 milióna recenzií na portáli TripAdvisor na 100 najobľúbenejších atrakcií v každej krajine, pričom sa vyhodnotili recenzie obsahujúce slovné spojenie „dlhý rad“.

Eiffelova veža získala nelichotivú korunku so 4 799 zmienkami o dlhých radoch. Jeden z recenzentov na portáli TripAdvisor uviedol: „Päť hviezdičiek pre Eiffelovu vežu. Jedna hviezdička za obrovské davy ľudí a dlhé rady. Buďte pripravení.“ Ďalší recenzent radí: „Rezervujte si lístky v dostatočnom predstihu online, aby ste sa vyhli dlhým radom. My sme sa rozhodli pre prehliadku so sprievodcom s možnosťou preskočiť rad, čo vrelo odporúčam.“

Na mnohých miestach si počkáte desiatky minút

Londýnske oko je na druhom mieste v rebríčku vďaka 4 756 sťažnostiam na čakanie v rade, ktoré môže trvať aj vyše 45 minút. Rímske Koloseum sa umiestnilo na treťom mieste vďaka 4 262 sťažnostiam na dlhý rad. Zábavný park Legoland Windsor Resort v Spojenom kráľovstve je na štvrtom mieste so 4 017 zmienkami, nasleduje barcelonská katedrála Sagrada Familia (piata, 2 992) a Empire State Building (šiesta, 2 842).

Jeden z recenzentov v recenzii uviedol: „Jediným negatívom boli dlhé a stiesnené rady. Na ulici je asi 15 až 20-minútový rad, potom ďalší 10 až 15-minútový rad, aby ste sa dostali cez bezpečnostnú kontrolu a potom ďalšie dva 10 až 15-minútové rady k dvom výťahom, aby ste sa dostali hore.“

Top 10 miest, kde budete v rade čakať najdlhšie, uzatvára na siedmom mieste Alton Towers Resort v Spojenom kráľovstve (2 676), na ôsmom mieste je španielsky vodný park – Siam Park v Adeje – s 2 605 zmienkami, za ním nasledujú Disneyland Paríž (deviaty, 2 453) a Universal Studios Singapur (desiaty, 2 054).