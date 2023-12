Tajomné miesto priamo pod mrakodrapmi: Tento ostrov bol sídlom smrti, žili tam ľudia odsúdení na smrť aj drogovo závislí

Na niektoré miesta chodí extrémne veľké množstvo ľudí, niektoré sú preplnené menej a potom sú aj také, ktoré síce ľudí lákajú, no vstup tam je zakázaný. Jedným z nich je aj ostrov North Brother Island, ktorý je tak na očiach, až je neviditeľný.

North a South Brothers Islands sú ostrovy v New Yorku, prakticky len pár metrov od Manhattanu či Bronxu. Sú teda v blízkosti veľmi rušných miest, kde sa denne premelú tisíce turistov i domácich. Keďže pozornosť pútajú mrakodrapy či svetelné reklamné tabule, možno nie každý si všimne zarastený a opustený ostrov, ktorý je v skutočnosti veľkým lákadlom pre viacero ľudí, píše Pravda.

Na North Brother Island dnes nie je nič okrem ruín budov, bujarého lesného a riečneho porastu a tajomna s konšpiráciami, ktorými je tento osemhektárový pozemok opradený. V 20. storočí sa tento ostrov stal karanténnou stanicou pre ľudí, ktorí trpeli agresívnymi chorobami a nákazami, prevažne tuberkulózou a týfusom.

Zakázaný ostrov smrti

Nemocnica fungovala na tomto mieste až do začiatku druhej svetovej vojny. Dovtedy bol ostrov známy pod prezývkou Zakázaný ostrov smrti, na ktorý bol prísny zákaz vstupu, keďže práve jeho oddelenie od pevniny malo zabezpečiť, že choroby sa neroznesú do mesta.

Po vojne sa situácia zmenila a z nemocnice sa stalo útočisko pre vojnových veteránov a ich rodiny. Ani tento projekt však nevydržal nejako extra dlho. Neskôr tam bolo založené rehabilitačné stredisko pre mladistvých delikventov, ktorí mali zároveň problém so závislosťou od drog.

Ľudia boli v inštitúcii držaní dovtedy, kým sa nedokázali naučiť žiť bez drog, prevažne heroínu. Problémom však mali byť pravidlá a nejasné praktiky. Údajne tam boli ľudia držaní aj proti svojej vôli, vedenie aj zamestnanci mali byť skorumpovaní a spolu teda tento projekt nevykazoval výsledky, ktoré sa najprv očakávali.

Zo súkromného vlastníctva po majetok vlády

Od roku 1963, kedy program liečebne zrušili, bol ostrov viac ako 40 rokov v súkromnom vlastníctve. V roku 2007 ho odkúpila vláda a plánov bolo hneď niekoľko. Niektoré zneli skutočne sľubne, keďže sa hovorilo o tom, že z North Brother Islandu môže byť azyl pre bezdomovcov či oddychová zóna.

Nič z toho však nevyšlo a ostrov ostal ľudoprázdny. Za ostatné desaťročia sa tam teda nedeje nič okrem korózie pozostatkov budov či rozšírenia tamojšej fauny aj flóry. Dnes sa tam ľudská noha nedostane, jedine ak má špeciálne povolenie.

Od roku 2007 sa to však podarilo len niekoľkým skupinám novinárov či vedcov. Navyše, na miesto sa dostanete len so sprievodcom, keďže viaceré miesta, najmä pozostatky budov, sú v kritickom stave a mohli by sa každú chvíľu rozpadnúť.

Ostrov tiež funguje ako certifikovaná vtáčia rezervácia, keďže sa tam darí volavkám či ostatným pobrežným vtákom. Ako dodáva UNILAD, ak by aj prišli nejaké nápady na opätovné zaradenie ostrova na využitie pre ľudí, nie je na to veľa času, keďže podľa klimatológov môže byť do roku 2100 celý pod vodou.