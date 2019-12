Tabuľa hanby: Je hrozné, keď stará mama na fotke s vnučkou na svätom prijímaní praje migrantom smrť

S rozvojom internetu a najmä sociálnych sietí dostali aj bežní ľudia do rúk nástroj, ako sa môžu verejne vyjadrovať a ich názor môže vidieť v podstate každý. Ak ide o zmysluplné názory či komentáre na úrovni, všetko je v úplnom poriadku. Avšak, ak si otvoríte diskusiu pod článkami k rôznym citlivým témam, či je to o migrantoch, o ľuďoch s inou ako heterosexuálnou orientáciou, alebo článok napríklad o Rómoch, je veľká pravdepodobnosť, že tam nájdete komentár, nad ktorým len nesúhlasne krútite hlavou.

Niektorí ľudia sa v takých prípadoch začínajú chovať ako „odtrhnutí z reťaze“ a začnú ľuďom priať znásilnenie, smrť či dokonca masové vyhladenie. Upozorňovaniu na takéto príspevky sa venuje aj instagramový profil „Tabuľa hanby„, ktorý zverejňuje nenávistné komentáre, a tie dopĺňa fotografiami komentujúcich z ich profilu.

Je potom skutočne žalostné vidieť otca či mamu s dieťaťom, ako praje niekomu inému smrť.

Šírenie nenávistných komentárov, statusov a príspevkov sa skutočne nemusí vyplatiť. Len nedávno Polícia Slovenskej republiky zverejnila status, v ktorom za nenávistný prejav voči rómskej menšine udelila pokutu vo výške 200 eur.

V takomto prípade muž dopadol relatívne dobre, keďže ak by sa post posudzoval napríklad podľa Trestného zákona § 424 Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti mohol byť odsúdený až na tri roky odňatia slobody.

Ak si myslíte, že nenávistné komentáre šíria iba mladí, nevyspelí a nezrelí ľudia, ste na omyle. Často sú to ľudia, ktorí majú rodiny, deti či dokonca sú v dôchodkovom veku. Mnohí sú vzdelaní, no aj tak sa uchyľujú k nepochopiteľným prejavom s vidinou, že sa im nemôže nič stať.

O nápade založiť profil Tabuľa hanby, o tom ako funguje, ako získavajú príspevky, ale aj o tom, či sa jej autor stretol aj s vyhrážaním sme sa rozprávali s jej autorom.

Ako vznikol nápad, a prečo ste sa rozhodli založiť Tabuľu hanby?

Nápad vznikol pri pozorovaní rôznych diskusii a príspevkov na sociálnych sieťach, kde ľudia bez problémov niekomu priali smrť, alebo sa niekomu verejne vyhrážali zabitím či schvaľovali násilie, trestné činy alebo napríklad popierali holokaust.

A to všetko verejne, pod svojim pravým menom a idylickými rodinnými fotkami. Paradoxne sme na to nenarážali len v tzv. konšpiračných skupinách, či na podobných stránkach, ale aj v diskusiách u serióznych médií. Rozhodli sme sa preto mapovať tie najhoršie komentáre a verejne ich ukazovať. Myslíme si, že by to mohlo mať isté preventívne účinky.

Ako získavate príspevky?

Z verejných skupín či stránok na Facebooku, ktoré sú známe tým, že šíria nenávisť. Všetci asi vedia, ktoré sú tie najznámejšie, takže ich nebudem menovať. Taktiež sa ale nájdu aj na stránkach serióznych médií a to pri témach migrácie, Európskej únie alebo pri rozhovoroch s opozičnými politikmi. Z veľkej časti nám ale chodia príspevky priamo do správ od našich fanúšikov.

Prečo ste sa rozhodli príspevky publikovať štýlom, že nenávistný komentár má v pozadí nejakú „peknú“ fotku z profilu?

Aby tam vynikol ten kontrast. Na jednej strane sa niekto verejne na svojom profile prezentuje ako milujúci otec, mama či starý rodič, na druhej strane verejne praje smrť deťom imigrantov alebo schvaľuje zabíjanie. To je pre nás ten najsmutnejší obraz. Napríklad stará mama má na svojom profile vysmiate fotky s vnúčatami na svätom prijímaní a na druhej strane sa vie tešiť zo zabíjania a schvaľovať niekoho smrť.

Na stránke máte odkaz pre tých, ktorí sa v príspevku nájdu, že ak sa ospravedlnia, post stiahnete. Stalo sa to už?

Zatiaľ sa to stalo iba raz.

Chodia vám výhražné správy buď od neznámych ľudí, alebo dokonca aj od tých, ktorí sa našli na stránke?

Boli zatiaľ vyhrážky trestným oznámením. Naše príspevky však konzultujeme s právnikom a neporušujeme žiaden zákon. Pokiaľ nám príde predvolanie, určite sa dostavíme na vysvetlenie, ale všetky naše aktivity sú v rámci zákona. Príspevky, ktoré uverejňujeme sú vždy verejné, od fotiek, až po mená. Nezverejňujeme obsah súkromných správ, ani uzavretých skupín. Všetko musí byť 100 % verejné, v opačnom prípade to na profil nedáme.

„Úsmevné“ je aj to, že trestným oznámením sa nám vyhrážali najmä ľudia, ktorých komentár napĺňal všetky znaky trestného činu. Ak by teda podali trestné oznámenie na nás, že sme ich komentár uverejnili, vlastne by sa tak udali sami.

Myslíte, že vaša stránka má pre ľudí, ktorí sa tam nájdu, výchovné opatrenie a už takéto komentáre nebudú postovať? Alebo máte aj „recidivistov“?

Dúfame, že si začnú dávať aspoň väčší pozor na to, čo verejne uverejňujú na sociálne siete a najviac by nás potešilo, ak by si uvedomili, že priať niekomu smrť, či vyhrážať sa zabitím, naozaj nepatrí do civilizovanej spoločnosti 21. storočia. A áno, niektoré osoby tam máme už viackrát.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Dominika sa vyjadrila k Andrejovi Kiskovi. SHAME. #tabulahanby Príspevok, ktorý zdieľa tabulahanby (@tabulahanby), 17 Dec 2019 o 3:02 PST

Dali ste niekedy podnet na políciu, keď ste našli komentár, ktorý by mohol svojím obsahom naplniť podstatu trestného činu?

Doposiaľ nie, pretože pri niektorých naozaj extrémnych komentároch to naši fanúšikovia vždy spravili za nás a boli rýchlejší. Máme ale vedomosť o tom, že niektorými príspevkami sa zoberala polícia či úrad pre ochranu verejných činiteľov.

Spolupracujete s nejakými inými stránkami či komunitami, ktoré bojujú proti nenávisti na internete?

Priamu spoluprácu nemáme žiadnu, ale sme v kontakte s ľuďmi, ktorí sa venujú hatespeechu na internete a jeho prevencii.

Viac obrázkov nájdete v galérii alebo na instagramovom profile tabulahanby.