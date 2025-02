Syn Donalda Trumpa spôsobil škandál: V Benátkach zastrelil chránenú kačicu, všetko zachytilo video

Politik z talianskeho regiónu Benátsko v utorok uviedol, že nahlásil tamojším úradom konanie Donalda Trumpa mladšieho, ktorý údajne počas lovu v Benátskej lagúne zabil chránený druh kačice.

Regionálny poradca a environmentalista Andrea Zanoni poukázal na video zverejnené online Trumpom juniorom ukazujúce, ako niekoľko osôb vrátane syna amerického prezidenta „zabíjajú rôzne kačice“.

È polemica per il video che mostra il figlio di Donald Trump, in vacanza in Italia, a caccia di specie protette nella Laguna di Venezia

