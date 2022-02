Svojmu chorému priateľovi darovala obličku, on sa s ňou rozišiel. Žena však tvrdí, že nič neľutuje

V americkej Kalifornii sa odohral veľmi kuriózny, smutný, no zároveň aj šťastný príbeh. Obetavá žena sa rozhodla zachrániť život svojmu priateľovi, čo by bola tá šťastná stránka príbehu, no on sa s ňou po zotavení nečakane rozišiel. O prípade informujú portály Unilad a People.

Colleen Le, ktorú viacerí poznajú z TikToku, sa stala virálnou ešte minulý rok po tom, čo sa podelila o svoj neuveriteľný príbeh. Jej vtedajší priateľ trpel na chronickú chorobu obličiek a musel podstupovať náročné dialýzy. Colleen mu chcela pomôcť a s malou iskierkou nádeje tak podstúpila testy s cieľom zistiť, či by mu nemohla darovať jeden zo svojich vzácnych orgánov.

Osud tu zohral svoju úlohu a ako sa ukázalo, bola perfektnou kandidátkou. Svoju obličku mu tak bez váhania darovala. Išlo o obrovské gesto a zároveň prejav lásky. Svojmu priateľovi tým zachránila život.

Nič neľutuje

Ten sa však obetavej Colleen poďakoval nezvyčajným spôsobom. Krátko po zotavení ju nečakane podviedol a ani sa s ňou ani neunúval rozísť zoči voči, všetko vyriešil cez telefón. Aby toho nebolo málo, obvinil ju, že darovanie obličky bolo z jej strany len povrchné gesto.

Ľudia jej na TikToku okamžite vyjadrili obrovskú podporu. Colleen sa prednedávnom o svojej skúsenosti rozhovorila pre magazín People. Pred operáciou bola veľmi nervózna, keďže išlo dovtedy o najväčší zákrok, aký podstúpila. „Vedela som ale, že to môjmu priateľovi zmení život k lepšiemu,“ povedala.

„Úplne som mu verila. Nemyslela som si, že by ma zradil. Fakt ma to prekvapilo,“ dodala. Hoci brala spomínaný rozchod najprv dosť zle, teraz už na to spomína s humorom. Dokonca vraj nič neľutuje.

„Zachránila som niekomu život, to sa nedá ľutovať. Stále je to dobrý pocit… Som na seba hrdá. Niekomu som dala druhú šancu v živote,“ prezradila američanka. Nakoniec dodala, že s bývalým už nie sú v kontakte no dostala informáciu, že je ženatý.