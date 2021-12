Svojej obeti prišil viečka, aby vyzerala ako živá a mohol pýtať výkupné. Netvor Keyes pred súdom spáchal samovraždu

Na prvý pohľad tvár Israela Keyesa neprezrádzala nič zvláštne. Pôsobil v armáde, slúžil vo Fort Hood a Egypte. Mal ľudí chrániť, napokon si však zvoli inú cestu, začal ich zabíjať. Nie je celkom jasné, koľko ľudí brutálnym spôsobom pripravil o život. Odhaduje sa však, že má na konte až 11 obetí.

Vyrastal v rodine kresťanských fundamentalistov

Israel Keyes sa narodil v roku 1978 v meste Cove v Utahu ako druhé z desiatich detí. Rodina, do ktorej sa narodil, bola zvláštna nielen kvôli vyššiemu počtu detí, ale aj kvôli presvedčeniam. Patrili k Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a aj keď sa ju neskôr rozhodli opustiť, stali sa kresťanskými fundamentalistami a pridali sa k cirkvi, ktorá sa považovala za nadradenú bielu a hovorila si Archa. Ako píše portál Biography, verili, že vláda nemá čo zasahovať do života ľudí. Neverili ani v modernú medicínu a nechceli, aby ich deti navštevovali verejné školy, všetci boli vzdelávaní doma.

Dokonca aj po tom, čo sa rodina rozhodla presťahovať do Colvillu vo Washingtone, žili izolovaní v lese bez tepla či elektriny. Neskôr sa celá rodina presťahovala opäť, tentoraz zakotvila Maine v blízkosti komunity Amišov.

Už od útleho veku bolo jasné, že Israel nie je ľudomil. Vkrádal sa do domovov a keď sa mu naskytla príležitosť, ukradol zbraň, aby ňou lovil na čokoľvek, čo malo pulz. Cudzie mu nebolo ani týranie zvierat, čo je jasná známka psychopatie.

Obete si vyberal náhodne, no útok plánoval veľmi starostlivo

Podľa portálu All That Is Interesting Israel spáchal svoj prvý zločin už v roku 1998, krátko predtým, ako vstúpil do armády (neskôr sa zamestnal ako robotník na stavbe). Znásilnil dievča a bol pripravený zabiť ju, napokon ju však pustil živú. Počas neskorších rozhovorov jeho kolegovia priznali, že bol často opitý. Keyes si svoje obete údajne vyberal náhodne. To však neznamená, že nebol opatrný.

Aby sa však vyhol odhaleniu, nevraždil na jednom mieste, ale takpovediac putoval po celej krajine a na rôznych miestach mal pripravené sady s rôznymi nástrojmi a pomôckami, ktoré by pri vražde mohol potrebovať. Vždy, keď sa niekam presúval, si vyberal z mobilu batériu a platil zásadne len v hotovosti (peniaze získaval z lúpeží). Navyše, držal sa zásady, že nikdy nezavraždí dieťa ani človeka, ktorý má dieťa. Sám Keyes mal totiž dcérku.

Ani to v ňom však nevzbudilo ani štipku ľútosti, pokiaľ išlo o jeho obete. Polícia do dnešného dňa nevie, aký je presný počet jeho obetí. Keyes si totiž dal veľmi záležať na tom, aby po sebe pozametal akékoľvek stopy, informuje FBI. Napríklad, v roku 2011 zavraždil manželský pár v strednom veku, Billa a Lorraine Currierovcov. Dostal sa k nim tak, že letel z Aljašky do Chicaga, tu si vypožičal auto a prešiel v ňom viac ako 1 600 kilometrov, až sa napokon k manželom dostal.

Keď raz začal, nedokázal s tým prestať

Vybral si ich len preto, lebo k ich domu bola pristavaná garáž, cez ktorú mal ľahký prístup dovnútra. Bizarné je, že po tom, čo odrezal telefónne káble a vtrhol do ich spálne, požiadal ich, aby si obuli papuče, aby sa cestou von neporanili. Okrem toho, ako informuje Anchorage Daily News, manželia mali doma mopslíkov a predtým ako sa vytratil, im Keyes postavil rampu, aby sa mohli dostať von na dvor.

Keyes si užíval nielen zabíjanie, ale aj proces prípravy. Aj keď si obete údajne vyberal náhodne, všetko ostatné mal starostlivo naplánované, vrátane presunov či toho, kedy a kde nájde zbraň tak, aby ju so sebou nemusel prenášať v lietadle. Polícii vyzradil Israel množstvo nechutných detailov, zdalo sa, že sa v tom vyžíva. „Viete, keď som raz začal, už som s tým nedokázal prestať,“ vyjadril sa podľa CBS News Keyes.

Jeho poslednou obeťou bola 18-ročná Samantha Koenig, ktorú uniesol 1. februára 2012 zo stánku, kde predávala kávu. 28. februára aljašská polícia vypísala odmenu vo výške 70 000 dolárov za informácie, ktoré povedú k tomu, že sa Samantha vráti k svojej rodine. Polícia sledovala každú stopu. Dokonca sa im podarilo zistiť, že Samanthinou platobnou kartou sa niekto pokúšal vybrať peniaze z bankomatu v Texase. Na záznamoch z kamier sa objavil samotný Keyes, mal však na hlave kapucňu a na očiach slnečné okuliare.

Dolapili ho, lebo prekročil povolenú rýchlosť

Práve v Texase ho napokon polícia 13. marca zastavila za dopravný priestupok. V aute našli platobnú kartu, ale aj telefón či doklady patriace Samanthe. Israel Keyes bol na mieste zatknutý. Vrah sa polícii priznal a aj keď samotné priznanie nikdy uverejnené nebolo, časti z neho sa na verejnosť predsa len dostali.

Podarilo sa zistiť, že Keyes Samanthu uniesol, znásilnil a uväznil ju. Nasledujúci deň ju zavraždil a okradol ju. Jej telo nechal pohodené v prístrešku a bez akýchkoľvek výčitiek svedomia šiel na výlet so svojou rodinou.

Tu to však ani zďaleka nekončí. Po výlete sa k telu vrátil a Samanthine viečka prišil k jej tvári tak, aby mala otvorené oči. Na tvár jej naniesol make-up a odfotil ju. Žiadal za ňu výkupné 30 000 dolárov, aj keď už v tom čase bola mŕtva, píše CBS News. Následne jej telo rozrezal na kúsky a tie hodil do jazera neďaleko mesta Anchorage. Práve jeho chamtivosť a žiadanie výkupného napokon viedli k jeho dolapeniu. Polícia totiž sledovala účet, na ktorý poslala peniaze. Posledným klincom do jeho pomyselnej rakvy bol vyššie spomínaný výber peňazí z bankomatu, ako aj to, že prekročil povolenú rýchlosť v aute.

Spočiatku sa zdalo, že je Keyes viac než ochotný spolupracovať, polícii bol ochotný prezradiť čokoľvek, na čo sa ho pýtali. Výmenou za informácie mu však museli sľúbiť, že sa to, čo povie, nikdy nedostane na verejnosť a do médií. Chcel totiž chrániť svoju dcéru, nechcel, aby vedela, ako trávil svoj čas na cestách, keď práve nebol doma.

Vo svojej cele spáchal samovraždu

V máji však došlo k nečakanému zvratu, keď Israel prelomil putá, ktoré mal počas vypočúvania na nohách a pokúsil sa ujsť. To sa mu však napokon nepodarilo. Nevedno ako, no do cely sa mu podarilo prepašovať žiletku. Práve tou si 2. decembra 2012 siahol na život, píše portál Anchorage Daily News. Samovraždu spáchal napriek tomu, že ho polícia 23 hodín denne v jeho cele sledovala. Bez okolkov sa totiž vyjadroval, že nemá záujem prežívať za mrežami a súd žiadal o trest smrti.

Keyes zanechal list na rozlúčku, v ktorom síce nenechal ďalšie informácie o svojich obetiach, jeho súčasťou však bolo 11 lebiek a pentagram, ktoré mal na papier nakresliť svojou vlastnou krvou. Podľa polície to bolo jasné priznanie, že Israel pripravil o život 11 ľudí a vôbec za to necíti vinu ani výčitky svedomia.

Hodnotenia psychológov, ktoré boli neskôr sprístupnené, odhalili, že Keyes bol po mentálnej stránke zdravý a jeho intelekt sa nachádzal v pásme vysokého priemeru. Podarilo sa však potvrdiť antisociálne tendencie. Israel priznal, že už ako tínedžer sa rozhodol, že bude znásilňovať a vraždiť tak, aby ho nikto nechytil. Dodal, že ak by ho polícia nedolapila, v únosoch a vraždení by celkom určite pokračoval. Priznal, že po celý svoj život mal dve tváre. Tú, ktorú poznala verejnosť a tú, o ktorej vedel len on sám.