Svet sa zmenil na nepoznanie. 66 fascinujúcich krátkych faktov z vedy za rok 2023, ktoré očarili verejnosť

Do konca roka 2023 nám ostáva iba niekoľko desiatok hodín, a tak je čas na bilanciu. Pripomeňte si, čo sa udialo vo svete vedy, medicíny či technológií v týchto krátkych faktoch. Ak vás bude téma viac zaujímať, môžete kliknúť na odkaz a prečítať si o nej čosi viac.

Čo zistili, alebo čo sa udialo vo svete vedy, medicíny či technológií v tomto roku?

1. Ak človek nepije každý deň dostatočné množstvo vody, výrazne sa zvyšuje riziko predčasného úmrtia, a to až o 20 %.

2. Okolo Zeme preletela kométa, ktorá ľudstvo navštívi raz za 50-tisíc rokov. Bolo ju možné pozorovať aj malým ďalekohľadom.

3. Vedci sa pokúšali lúštiť rôzne symboly na pravekých nástenných maľbách. Môžu byť najstarším písmom na svete.

4. V Nórsku objavili zrejme najstarší kameň s runami na svete. Nápis na ňom môže mať takmer 2000 rokov.

5. Konzumácia jednej ryby ulovenej v riekach a jazerách v Spojených štátoch sa obsahom škodlivých látok rovná mesiacu pitia vody kontaminovanej tzv. večnými chemikáliami – perfluórovanými a polyfluórovanými alkylsulfonátmi.

6. Malá štúdia zistila, že obriezka môže zmeniť množstvo a zloženie bakteriálnych a plesňových spoločenstiev, ktoré sa na pohlavnom úde prirodzene vyskytujú. Obriezka tak môže znížiť napríklad náchylnosť osoby na pohlavné choroby.

7. Najslávnejší Rembrandtov obraz ukrýval stáročia prekvapivé tajomstvo. Na jeho povrchu sa nachádzajú mravčany olova, ktoré na starých obrazoch nenachádzame.

8. Hodiny konca sveta sa dostali najbližšie k polnoci. Takto zle sme na tom ešte neboli.

9. Zemské jadro spravilo niečo zvláštne. Zastavilo svoju rotáciu a potom sa začalo točiť na opačnú stranu. Urobilo to dávnejšie, no prišli sme na to až teraz.

10. Vedci zistili, že mravce dokážu z moču vyčuchať prítomnosť rakovinového ochorenia. V budúcnosti by mohli slúžiť ako lacná a účinná diagnostika rakoviny.

11. Stromy dokážu doslova zachraňovať ľudské životy. V mestách môžu znížiť úmrtia spôsobené horúčavami až o tretinu.

12. Fotografia z Tatier, ktorá zachytáva „neandertálsku kométu“, zaujala NASA. Stala sa snímkou dňa. Jej autorom je Petr Horálek.

13. Google spustil vo februári rivala ChatGPT, dostal pomenovanie Bard.

14. Vedci pracujúci na experimentálnej terapii proti starnutiu tvrdia, že prekonali rekord v dlhovekosti laboratórnych potkanov.

15. Priemerná dĺžka penisu počas erekcie sa za posledných 29 rokov predĺžila o 24 %. Jednoznačný dôvod, prečo sa tak udialo, vedci netušia.

16. Viac ako 30 rokov si mysleli, že ide o pomôcku na šitie. Vedci zrejme objavili prvé rímske dildo.

17. Skúmali záhadnú 300-ročnú múmiu morskej panny. Konečne zistili, čo je v skutočnosti tvor s ľudskou tvárou a rybím chvostom.

18. V Jakutsku preskúmali 3500 rokov staré telo medvedice. Mrazom bolo dokonale zakonzervované.

19. Objavili novú vrstvu Zeme. Vo vnútri jadra sa nachádza kovová guľa s priemerom 650 kilometrov.

20. Dosiahli sme zlý rekord. V roku 2022 ľudstvo vypustilo do atmosféry najviac CO2 v histórii.

21. Fyzicky náročná práca robí mužov „mužnejšími“: Zvyšuje koncentráciu aj celkový počet spermií, tvrdí štúdia.

22. Takto to vyzerá, keď sa Slováci a Česi spoja: Vytvorili unikátnu snímku, ktorú ocenila NASA. Zachytáva vzácny jav. Jej autormi sú Slovák Tomáš Slovinský a Čech Petr Horálek.

23. Odborníci vyrobili mäsovú guľôčku z mäsa vyhynutých mamutov. Neochutnali ju.

24. Štúdia ukazuje, že rastliny kričia, keď im ublížite. Vydávajú zvuky pripomínajúce pukanie, ktoré ale ľudské ucho nepočuje.

25. Vedci zrejme zistili, čo spôsobuje dlhovekosť: Ľudia, ktorí sa dožili viac ako 100 rokov, mali spoločnú jednu a vec, a to dobrý imunitný systém.

26. Slnko sa blíži k maximu svojej aktivity. 9. marca vystrelilo výron plazmy veľký ako 8 zemegúľ.

27. Experimentálny čínsky supravodivý tokamak EAST vytvoril podľa čínskych správ rekord. Plazmu udržal stabilnú po dobu 7 minút.

28. Astronómovia zaznamenali doposiaľ najväčšiu kozmickú explóziu. K obrovskému výbuchu došlo približne osem miliárd svetelných rokov od Zeme.

29. Priťahujete komáre? Pomôcť môže zmena mydla, zistili vedci a poradili, ktoré je najlepšie.

30. Golfský prúd sa spomaľuje, je najslabší za posledných 1000 rokov. Jeho zastavenie by Európe spôsobilo veľké nepríjemnosti.

31. Umelá inteligencia ukázala, ako podľa nej vyzerá dokonalá žena a dokonalý muž.

32. Záhada bubliniek v šampanskom je konečne vyriešená. Vedci zistili, čo stojí za ich elegantným retiazkovým pohybom.

33. Dokáže stáť a zdolávať schody: Mozgové implantáty umožnili ochrnutému Holanďanovi opäť kráčať.

34. Zistili, že pod morskou hladinou, v hĺbke 4 000 metrov, sa nachádza obrovské ložisko kovov do elektromobilov. Stačí ich vyloviť, nie je to ale jednoduché.

35. Drobný, iba 80-centimetrový fúzny reaktor prekonal významný míľnik. Zahrial ióny na teplotu 100 miliónov stupňov.

36. Na Saturnovom mesiaci Enceladus zachytili veľký gejzír vody. Môže tam existovať život.

37. V Číne začali s hĺbením obrovského vrtu do Zeme. Má mať cez 10-tisíc metrov.

38. V Juhoafrickej republike objavili najstaršie pohrebisko na svete. Mali ho vytvoriť Homo naledi, hominidy z doby kamennej a jedni z „bratrancov“ moderného Homo sapiens.

39. Samica krokodíla na Kostarike otehotnela bez oplodnenia samcom. Plod bol na 99,9 percenta geneticky identický s matkou.

40. Vedcom sa podarilo vytvoriť umelé ľudské embryá bez použitia vajíčok či spermií. Pomohli im kmeňové bunky.

41. Ľudstvo vyťažilo už toľko podzemnej vody, že to spôsobilo naklonenie Zeme.

42. Himalájske ľadovce sa topia až o 65 % rýchlejšie, ako pred 10 rokmi. Zastaviť je to ťažké.

43. Posádka ponorky OceanGate zahynula pri implózii ponorky. Trvalo to iba krátky okamih.

44. Získanie Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu má jeden nežiaduci efekt. Laureáti majú potom menej vedeckej činnosti.

45. Takto vyzerala tvár najstaršej ženy druhu Homo sapiens: Jej lebku našli v Česku v 50. rokoch, po smrti ju obhrýzlo zviera.

46. Vedcom sa podarilo zopakovať prelomový experiment v jadrovej fúzii. Vzniklo pri nej viac energie, než sa na ňu vynaložilo.

47. Indická lunárna sonda Čandraján-3 úspešne pristála na južnom póle Mesiaca.

48. Vedcom sa podarilo rozlúštiť, prečo sa u diviakov stále vyskytuje vysoká rádioaktivita. Dôvodom sú testy nukleárnych zbraní.

49. Zistila sa nechutná skutočnosť o remienkoch smart hodiniek či fitness náramkoch. Najmä na silikónových či plastových sa nachádza veľa nebezpečných baktérií.

50. Niečo obrovské narazilo do Jupitera, vytvorilo to záblesk. Fascinujúci úkaz sa podarilo zachytiť amatérskym astronómom.

51. Jeden zo základných zákonov fyziky, zákon zotrvačnosti, sme si 300 rokov vysvetľovali zle. Newton ho myslel inak, ako sa dnes učí.

52. Dievčatku v Británii transplantovali obličku, nemusí brať doživotne imunosupresíva. „Preprogramovali“ jej totiž imunitu.

53. Po prvýkrát v histórii sa z asteroidu podarilo priniesť vzácne vzorky hornín na Zem. Je ich približne 250 gramov.

54. Vedci po prvýkrát písali do vody. Proces je nazvaný difúzioosmóza.

55. Česi vynašli zariadenie, ktoré dokáže zadarmo vykurovať dom po dobu 50 rokov. Základom je špeciálne zohrievanie piesku.

56. Objavili najstaršiu čiernu dieru. Vznikla krátko po Veľkom tresku, má hmotnosť 40 miliónov Sĺnk.

57. Európsky vesmírny teleskop Euklides odfotil tisíce galaxií a poslal na Zem prvé zábery.

58. V každej piatej slovenskej domácnosti, variacej na plyne, boli prekročené hodinové limitné hodnoty NO2 podľa noriem EÚ. To môže spôsobovať astmu či iné zdravotné problémy.

59. 14-ročný chlapec vynašiel mydlo, ktoré má „zmyť“ rakovinu kože. Získal tak titul „najlepšieho mladého vedca USA“.

60. Vedci opäť objavili extrémne vzácny druh zlatokrta. Desiatky rokov ho považovali za vyhynutý.

61. Spustili najväčší fúzny reaktor na svete: Gigantické japonské „umelé slnko“ zohrieva plazmu na 200 miliónov °C.

62. Soľné ľadovce objavené v kráteroch na severnom póle Merkúru môžu predstavovať podmienky vhodné pre extrémne formy života.

63. Slnko sa „roztrhlo“ a vytvorilo dieru veľkú ako 60 zemegulí. Súvisí to s tým, že Slnko sa blíži k maximu svojej aktivity.

64. Tučniak čiapočkatý má veľmi zaujímavý spôsob spánku. Zaspí až 10-tisíckrát za deň iba na pár sekúnd. Vďaka tomu môže byť neustále v strehu.

65. Umývanie zubov môže výrazne znižovať počet zápalov pľúc, ktorými sa pacienti nakazia počas hospitalizácie v nemocnici.

66. Bolí vás po vypití červeného vína hlava? Vedci zistili, že to súvisí s fenolovými flavonoidmi a tie nájdeme najmä v kvalitných vínach.