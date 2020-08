Svet od soboty žije na ekologický dlh: Potrebujeme 1,6 planéty, zdroje sme ale tentokrát vyčerpali neskôr

Tohtoročný Overshoot Day nastáva o tri týždne neskôr ako pred rokom. Posun spôsobili celosvetové opatrenia počas pandémie Covid-19. Slovenský deň vyčerpania prírodných zdrojov však nemeškal, nastal už 21. 5. 2020. Overshoot Day má tento rok jasný odkaz: ľudia zmenou správania dokážu pomôcť planéte.

Minulý rok svetová populácia vyčerpala prírodné zdroje 29. júla 2019 a trend posledných rokov nenaznačoval, že by sa mala situácia zlepšovať. Prišlo však prekvapenie. Deň, odkedy žijeme na ekologický dlh tento rok nastáva 22.8. a posunul sa medziročne o tri týždne kvôli celosvetovým opatreniam proti šíreniu pandémie Covid-19, informuje v tlačovej správe organizácia WWF Slovakia. Ako uvádza platforma Global Footprint Network, k historickému posunu prispel predovšetkým pokles ťažby dreva a pokles emisií CO2 z využitia fosílnych palív.

„Tento rok nám Earth Overshoot Day poskytuje bezprecedentnú príležitosť vidieť takú budúcnosť, akú by sme chceli žiť. Snaha potlačiť šírenie Covid-19 ukázala, že krátkodobo vieme znížiť spotrebu a využitie prírodných zdrojov. Keď prekonáme krízu v oblasti verejného zdravia a zameriame sa na obnovu našich hospodárstiev a našich životov, je potrebné si uvedomiť, že práve riešenia založené na udržateľnosti prírodných zdrojov a prosperite planéty majú šancu priniesť pozitívne výsledky, o ktoré sa lídri usilujú,“ konštatuje platforma Global FootPrint Network.

Potrebujeme 1,6 planéty

Dátum, kedy svet a jednotlivé krajiny začínajú žiť na ekologický dlh zverejňuje každoročne Global Footprint Network (Platforma globálnej ekologickej stopy). Sleduje nároky krajín a ich obyvateľov na využitie krajiny a prírodných zdrojov na produkciu potravín, surovín, materiálov, energie, na výstavbu miest, produkciu oxidu uhličitého z fosílnych palív, odlesňovanie a kapacitu zostávajúceho zalesnenia pohlcovať oxid uhličitý. Pri našich aktuálnych nárokoch by sme potrebovali 1,6 planéty.

„Aj Slovensko má príležitosť investovať teraz do premeny hospodárstva a poľnohospodárstva, do tvorby zelených pracovných miest, ochrany biodiverzity a opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy. Podporujeme snahu ministra životného prostredia, aby takéto projekty boli súčasťou národného plánu reforiem, s ktorým sa vláda chce uchádzať o peniaze určené na obnovu ekonomiky krajín EÚ po pandémií. Pri rozhodovaní o programe reforiem a projektoch oživenia ekonomiky musíme myslieť na to, že nerozhodujeme o nás, ale o našich deťoch,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.,

Ako posunúť svetový Overshoot Day

Platforma Global Footprint Network upozorňuje aj na niektoré možnosti, ako posunúť Earth Overshoot Day. Zníženie emisií CO2, produkcia energie z obnoviteľných zdrojov či obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy a jej nahradenie ekologickou a verejnou dopravou, stoja na čelných miestach. Veľký vplyv na spotrebu prírodných zdrojov má i to, ako pristupujeme k potravinám.

Ak by sme o polovicu znížili množstvo jedla, ktoré končí ako odpad, dokázali by sme tento deň posunúť až o 15 dní. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že v odpade končí tretina produkcie potravín. Ak by tento odpad bol krajinou, po USA a Číne by bol tretím najvyšším producentom emisií CO2. Medzi ďalšie dôležité kroky patrí obnova lesov, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity a ochrana oceánov, jazier a riek, ktoré v súčasnosti absorbujú asi 30 percent emisií.