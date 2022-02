Holandského reportéra uprostred živého vysielania odvliekol čínsky bezpečnostný predstaviteľ. Nie je jasné, prečo

Holandského reportéra uprostred živého vysielania odvliekol čínsky bezpečnostný predstaviteľ počas piatkového otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier v Pekingu.

Ako informuje portál The Guardian, na záberoch holandskej verejnoprávnej televízie NOS bolo vidieť, ako niekoľko bezpečnostných predstaviteľov obklopilo Sjoerda den Daasa, kým ho jeden z nich násilne schmatol, keď stál neďaleko štadióna Vtáčie hniezdo v čínskej metropole.

„Bohužiaľ, toto je čoraz častejšie každodenná realita novinárov v Číne,“ uviedol neskôr holandský portál na Twitteri a dodal, že Den Daas „je v poriadku a našťastie mohol vysielanie dokončiť o chvíľu neskôr“.

Medzinárodný olympijský výbor uviedol, že išlo o ojedinelú udalosť a neovplyvní spravodajstvo zahraničných médií o hrách.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96

— NOS (@NOS) February 4, 2022