Svedkovia počuli krik a intenzívne špliechanie vody. Žralok na pláži v Sydney roztrhal plavca

Jeden človek prišiel o život pri útoku žraloka, ku ktorému došlo v stredu pri pláži v austrálskom meste Sydney. Svedkovia incidentu uviedli, že išlo o 4,5-metrového žraloka modrého, ktorý plavca doslova roztrhal, informuje agentúra AP.

Muž podľa privolaných záchranárov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a už mu neboli schopní pomôcť. Od roku 1963 je to prvýkrát, čo v Sydney niekoho usmrtil žralok.

K incidentu došlo v blízkosti pláže na sydneyskom predmestí Little Bay. Svedkovia počuli krik, a následne intenzívne špliechanie vody. Jeden z rybárov povedal, že zahliadol aj plavca v neopréne.

Polícia uviedla, že vo vode objavila ľudské pozostatky. Pláž uzavrela, pričom incident vyšetruje a v oblasti naďalej pátra po žralokovi. Identitu obete dosiaľ úrady nezverejnili.

#BREAKING: There's been a suspected fatal shark attack at Little Bay in Sydney's south-east.@RuthWW is live at the scene. #9News pic.twitter.com/uXT8o8LTPj

— 9News Sydney (@9NewsSyd) February 16, 2022