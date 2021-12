Švajčiarsko legalizuje samovražednú kapsulu. Trpiaci človek v nej môže zo sveta odísť celkom bezbolestne

Na Slovensku je asistovaná samovražda, ako aj eutanázia, považovaná za ilegálnu. V niektorých krajinách sa však ľudia sami môžu rozhodnúť, kedy chcú zomrieť napríklad v prípade, ak trpia vážnym ochorením a neexistuje žiadna nádej na vyliečenie. Švajčiarsko sa v tomto smere posúva o krok vpred. Legalizuje kapsule, v ktorých môže človek odísť z tohto sveta celkom bezbolestne.

Smrť v kapsuli

Kapsule na vykonanie asistovanej samovraždy boli kedysi len v sci-fi filmoch či knihách. Dnes sa však menia na realitu a ako píše portál Science Times, čoskoro by mali byť dostupné pre ľudí vo Švajčiarsku. Kapsule z dielne spoločnosti Sarco sú vyrábané za pomoci 3D tlačiarne. Človek, ktorý chce z tohto sveta odísť, si do kapsule jednoducho ľahne a sám sa rozhodne, kedy spustí proces zomierania.

Za vynálezom kapsule stojí doktor Philip Nitschke. Jednou z výhod kapsule podľa neho je, že ju človek môže umiestniť kamkoľvek, či už sa rozhodne zomrieť v zariadení, kde sa asistovaná samovražda vykonáva, alebo niekde v prírode.

Kapsula bola navrhnutá tak, aby bola maximálne pohodlná. Je umiestnená na zariadení, ktoré jej vnútro zaplaví dusíkom. Vďaka tomu množstvo kyslíka poklesne z 21 na 1 % už v priebehu 30 sekúnd, vyjadril sa pre Swiss Info Nitschke.

Predtým, ako človek upadne do bezvedomia, môže byť mierne dezorientovaný a pociťovať eufóriu. Potom následkom nedostatku kyslíka nastáva smrť. Tá prichádza 5 až 10 minút po tom, ako človek upadne do bezvedomia. Nie je to však udusenie ako vo filmoch, človek nepociťuje žiadnu paniku.

Prvý funkčný model by mal byť dostupný v roku 2022

Nitschke na zariadení pracuje už nejaký čas, prvé dva prototypy sú umiestnené v múzeu. Prvá funkčná kapsula bude vo Švajčiarsku dostupná v roku 2022. V súčasnosti ešte stále prebiehajú práce na niektorých častiach kapsule, vrátane kamerového systému. Nitschke a jeho tím kolegov zo spoločnosti Exit International pracujú aj na informovanom súhlase. Dúfajú, že kapsula bude použiteľná bez toho, aby musel byť prítomný lekár a aby musel človek podstúpiť kognitívne testy.

Samozrejme, ozývajú sa aj kritické hlasy, ktoré si myslia, že kapsula predstavuje výrazné narušenie v oblasti lekárskej etiky. Ešte v roku 2017 kritizoval zariadenie aj doktor Daniel Sumalsy. Pre portál Newsweek sa vyjadril, že kapsula mení smrť na akúsi formu liečby. Pričom paliatívna liečba dnes pacientom pomáha s väčším množstvom symptómov, než kedykoľvek predtým.

Ročne sa pre asistovanú samovraždu vo Švajčiarsku rozhodnú stovky ľudí

Vo Švajčiarsku je asistovaná samovražda dostupnou možnosťou pre tých, ktorí trpia nevyliečiteľnými ochoreniami. Ročne sa pre ňu rozhodnú stovky ľudí. V roku 2020 ju podstúpilo 1 300 ľudí. Podobné zákony majú v tejto oblasti aj krajiny ako Nemecko, Belgicko, Luxembursko či Holandsko. Počet eutanázií v Holandsku medzi rokmi 2019 až 2020 vzrástol o 9 %, vykonaných bolo podľa portálu Business Insider 6 938 procedúr.

Na Slovensku zákony eutanáziu (usmrtenie na žiadosť pacienta vykoná lekár) ani asistovanú samovraždu (samovražda, ktorú vykoná sám pacient za pomoci inej osoby) nepovoľujú. Vo svojom trápení by však nikto nemal byť sám. Každý má možnosť vyhľadať psychológa či v prípade potreby psychiatra.

Bezplatnú pomoc prostredníctvom mailu, chatu či telefónu poskytne napríklad Krízová linka pomoci (IPčko). Obrátiť sa môžete aj na Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566) alebo Linku detskej istoty LDI (116 111).