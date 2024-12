Európu zasiahne mrazivá vlna, ktorá bude trvať 7 dní: Tá prinesie sneženie a nízke teploty

Veľká Británia sa pripravuje na mrazivú vlnu, ktorá prinesie sneženie a ochladenie, najmä na severe krajiny, kde sa očakáva výrazné sneženie. Na Slovensku bude počasie premenlivého charakteru, avšak podľa aktuálnych predpovedí by sme sa tiež mali dočkať snehovej nádielky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Veľká Británia sa pripravuje na nástup mrazivého počasia, ktoré zasiahne krajinu v priebehu nasledujúcich dní. Počas budúceho týždňa sa predpokladajú silné mrazy, sneženie a výrazné ochladenie, najmä na severe krajiny.

Podľa denníka Mirror čaká Spojené kráľovstvo mrazivá vlna, ktorá prinesie týždeň sneženia a nízkych teplôt. Škótsko, Anglicko, Wales a Severné Írsko by mali od budúceho pondelka pocítiť výrazné ochladenie, pričom severné časti krajín pokryje sneh.

Zasnežené Vianoce sú zatiaľ otázne

Londýn a Manchester čaká dážď, zatiaľ čo južné pobrežie a Wales budú rovnako ovplyvnené. Sneženie by malo pokračovať až do soboty 21. decembra, s najvýraznejšou nádielkou v južnom Walese a Londýne. Predpovede naznačujú, že väčšina krajiny bude pokrytá snehom, no meteorológ britských meteorologických služieb Jim Dale sa domnieva, že stále nie je jasné, či Veľká Británia počas sviatočného obdobia skutočne zažije sneh.

Najpravdepodobnejšie sneženie bude vo vyšších polohách Škótska. Po víkende, keď Britániu zasiahla búrka Darragh, ktorá priniesla dve obete, meteorológovia varujú pred zriedkavým mrznúcim dažďom. Tento jav by mal zasiahnuť najmä severovýchod Škótska, kde medzi Glasgowom a Aberdeenom môže zároveň napadnúť niekoľko milimetrov snehu za hodinu.

Počasie na najbližšie dni

Zimné počasie neminie ani Slovensko, snehovej nádielky však budeme mať podľa predpovedí slovenských meteorológov o čosi menej, očakávané premenlivé počasie však ešte môže prekvapiť.

V najbližších dňoch sa na Slovensku podľa aktuálnych údajov od SHMÚ a iMeteo očakáva premenlivé počasie, ktoré bude zahŕňať striedanie dažďa a snehu, pričom teploty sa budú pohybovať medzi -2 °C a 4 °C. V nižších polohách, najmä na západe krajiny, bude prevažovať daždivé počasie, ktoré sa bude striedať s oblačnými až hmlistými podmienkami. Na severe a vo vyšších nadmorských výškach, ako sú Tatry, sa však predpokladá sneženie, ktoré môže prispieť k vytvoreniu snehovej pokrývky vhodnej pre zimné športy.

V priebehu týždňa sa vyskytne oblačnosť a prehánky, pričom na severe Slovenska bude snežiť viac, najmä v oblastiach nad 700 metrov. Na západnom Slovensku bude daždivo, a zrážky môžu byť intenzívnejšie v priebehu piatka a soboty. V Tatrách sa očakáva stabilnejšia snehová pokrývka, ktorá môže vydržať až do konca víkendu a počas ďalších dní​.

Budeme mať biele Vianoce?

S blížiacimi sa Vianocami sa predpokladá ďalší pokles teplôt a ustálenejšie snehové podmienky, najmä na horách. Môžeme sa tešiť na chladnejšie dni a možnosť stabilnej snehovej pokrývky, čo vytvorí ideálne podmienky pre zimné športy v najvyšších slovenských pohoriach.

December sa javí ako najideálnejší mesiac pre milovníkov zimy. Priemerné teploty by mali byť v súlade s dlhodobým normálom, zatiaľ čo zrážky by mali byť o niečo hojnejšie, čo by mohlo viesť k niekoľkým vlnám sneženia. Nie je vylúčené, že by sa mohla objaviť aj nejaká snehová kalamita.

V januári a vo februári 2025 sa očakáva pokračovanie mierne nadpriemerných zrážok. Zároveň však sneženie bude striedať dážď, keďže tieto mesiace by mali byť teplotne len o niečo nadpriemerné.