Súper mu dával zakázané údery, v šatni začal vracať krv. Hviezdny boxer je dnes odkázaný na pomoc druhých

Bojové športy sa vo všeobecnosti nepovažujú za nebezpečné, no riziko vážnych zranení je pri nich stále vysoké. Následkom športového zranenia sa od základov zmenil život aj Prichardovi Colónovi, ktorého život sa po vážnom zranení presunul z ringu cez dlhú kómu až na invalidný vozík.

Počas zápasu sa po niekoľkých úderoch zrazu začal cítiť zle. Pociťoval silnú malátnosť, nevoľnosť a točenie hlavy. Napriek tomu sa rozhodol pokračovať v súboji. O pár chvíľ však dostal Prichard Colón svoj prvý knockout v boxerskej kariére. Po odchode do šatne vracal a až na vyšetrení v nemocnici sa zistilo, že dostal krvácanie do mozgu a upadol do kómy. Ako sa to všetko vlastne stalo?

V článku sa dozviete aj: ako sa dostal k profesionálnemu boxu;

ktorý zápas sa mu stal osudným;

ako znela diagnóza;

akú má šancu na návrat do bežného života.

Prichard Colón Meléndez je Portoričan, ktorý sa narodil na Floride, no od svojich desiatich rokov žil na karibskom ostrove, ktorý sa považuje za nezačlenené územie Spojených štátov amerických. Colón bol od útleho veku veľký talent na bojové športy, z ktorých si napokon zvolil box.

Aj keď bol mladý Portoričan od začiatku značným generačným talentom, stále sa držal nohami na zemi a aktívne sa venoval aj štúdiu. Popri strednej škole mal však rozbehnutú už aj amatérsku kariéru, v ktorej dokázal porážať jedného súpera za druhým. Zároveň päťkrát vyhral národné majstrovstvá, čím sa vryl do pamäte a zraku nielen ľudí v Portoriku, píše The Netline.

Generačný supertalent s veľkou kariérou

Kým sa v roku 2012 rozhodol, že bude profesionálne boxovať, sa ešte dva roky predtým stal vlastníkom zlatej medaily z mládežníckych Panamerických hier. Colón mal teda všetko rozvrhnuté a pripravené na úspešnú kariéru, pretože práve jeho meno čoraz viac spájali s pojmami ako supertalent či hviezda svetovej úrovne.

Colón začal profesionálne boxovať v roku 2013, od prvej výhry, ktorú ukončil knockoutom v prvom kole, dokázal vyhrať 15 ďalších, pričom ani jeden jediný raz neprehral. Až do osudného dňa 17. októbra 2015. Na Colóna, ktorý bol inak v boxerskej brandži známy ako obrovský profík a muž, ktorému nevadilo mať za jeden kalendárny rok aj 5 dôležitých súbojov, pričom aj relevantné zdroje uvádzajú, že profesionálny boxer, ktorý si už v konkurencii spravil nejaké meno, súťaží v priemere 1- — 3-krát za 12 mesiacov.

Ešte v septembri 2015 porazil na knockout Viviana Harrisa, omnoho skúsenejšieho zápasníka aj napriek tomu, že mal v tej dobe len 22 rokov a jeho súper 37. Zatiaľ čo väčšina fighterov by si po takomto úspechu dala pauzu, Colón sa rozhodol postaviť do ringu už o nasledujúcich 5 týždňov.

Zápas s Terrellom Williamsom pôvodne vôbec nebol v pláne, no bol vložený ako náhrada za iný zrušený zápas. Colón bez zaváhania súhlasil. Pre mladého Portoričana to bol 17. profesionálny zápas, dobre vedel, do čoho ide a ako to asi bude prebiehať. Alebo skôr platilo klišé, že nič sa nedá predpovedať na 100 %.

Necítil sa dobre, lekár ho poslal späť do ringu

A tak to aj bolo. Williams začal počas prvých piatich kôl zaostávať, no v čom nezaostával, boli údery do zadnej časti hlavy, ktoré nie sú v súlade s pravidlami. Keď Colón upozornil rozhodcu na to, že mu súper udeľuje nelegálne údery, odpoveď znela: „Poraď si s tým sám,“ cituje Boxing Insider.

Colón „schytal“ niekoľko úderov, ktoré sa prezývajú aj ako „zajačie údery“. Ide o nepovolený spôsob boja, kedy jeden z bojovníkov udiera do zadnej časti lebky. Je zakázaný práve kvôli tomu, že hrozí poškodenie miechy a vážny zdravotný problém. A práve ten sa začal ukazovať aj u Colóna, ktorý povedal lekárovi v ringu, že sa necíti dobre, ale môže ešte pokračovať.

Lekár, Richard Ashby, mu dal zelenú. Boj trval do 9. kola, kedy viditeľne pomalší Colón dostal od Williamsa knockout, jeho úplne prvý v kariére. Ak by to bolo to najhoršie, čo sa mu v ten večer stalo, stále by bol víťazom. Colón sa totiž v šatni dostal do zlého stavu, vracal z nosa aj úst a následne omdlel, spomína The Washington Post.

Mami, nič nevidím