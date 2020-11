Sulíkov plán Semafor zdravia: Predstavil nové opatrenia aj podmienky, za akých by mali platiť

Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík predstavil svoj pandemický plán. Už včera to avizoval v diskusnej relácii Na Telo televízie Markíza.

Priblížil, že by mal rátať s 36 obvodmi, ktoré by kopírovali obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Obvody, ktoré by boli najviac zamorené, by mali podľa neho opatrenia najprísnejšie.

Matovič Sulíkov plán zrejme nebude akceptovať

Premiér Igor Matovič 18. novembra po rokovaní vlády povedal, že pandemický plán, ktorý pripravuje strana Sloboda a Solidarita na čele so Sulíkom, nie je relevantný. Predseda vlády vyzval predsedu SaS, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom.

Dodal, že ak SaS niečo pripraví, má to ponúknuť krajinám, kde situáciu nezvládajú. Zároveň doplnil, že ak Sulíkovi odobrí plán pandemická komisia, konzílium odborníkov a Ústredný krízový štáb, tak ho budú akceptovať. Potom však celé Slovensko zmení podľa neho smer a nepôjde dopredu, ale dozadu.

Čo predkladá Sulík?

Na dnešnej tlačovej konferencii sa za stranu SaS zúčastnili Richard Sulík, Jana Bittó Cigániková a Branislav Gröhling. Predstavili plán opatrení, ktorý dal “za domácu úlohu” premiér práve ministrovi hospodárstva Sulíkovi s názvom Semafor zdravia.

Podľa Sulíka sú názory odborníkov ignorované a v opatreniach panuje chaos. Aj preto sa rozhodol za podpory odborníkov pripraviť plán. Pracoval na ňom 8-členný tím. Základným pravidlom je, aby sa rozlišovali opatrenia na základe infikovaných v jednotlivých regiónoch.

Všeobecné opatrenia

V prvej kapitole sa nachádzajú všeobecné opatrenia. Ide o pravidlá, ktoré platia vždy a za každých okolností, vždy a všade. Vysvetľujú napríklad to, ako sa správať, keď je človek pozitívny na koronavírus, keď prišiel z červenej krajiny, mal úzky kontakt s pozitívnym a podobne. Tiež sa venujú noseniu rúšok, dezinfekcii a odstupom. Špeciálnu pozornosť venujú seniorom nad 65 rokov. Každý dôchodca by mohol dostať rúška domov poštou, celkovo 15 rúšok raz mesačne.

Špecifické opatrenia

Najskôr je potrebný výpočet, aby sa vedelo, v akých obvodoch je koľko nakazených. SaS sa rozhodla rozdeliť Slovensko na 36 obvodov podľa jednotlivých Regionálnych úradov zdravotníctva. Každý obvod dostane nejaké skóre, ktoré sa vypočíta na základe 4 čísel: incidencia, incidencia nad 65+, rýchlosť akou sa vírus šíri a pozitivita (na počet % testov). Podobnou cestou sa vydala aj Česká republika.

Ďalej sa vytvoria pásma, resp. farebný semafor. Podľa skóre sa zaradí do pásma a presne vieme, aké opatrenia majú platiť. Na základe modelu sa vytvorí mapa Slovenska. V tomto momente by sme mali jeden obvod, ktorý by bol zelený a je to Lučenec, značná časť by patrila do červenej a oranžovej skupiny, Vranov nad Topľou by bol čierny.

Testovanie a trasovanie

Je potrebné mať jasný plan testovania, v opačnom prípade by bol semafor zbytočný. Podľa Sulíka je mimoriadne dôležitá, treba však mať presné pravidlá aj pri tejto činnosti. Cezhraničný režim rovnako uvádzajú ako samostatnú kapitolu. Evidencia a trasovanie pozitívnych prípadov je podľa Sulíka kľúčová. Stále nerozumie, prečo sa v tejto oblasti nič nezmenilo, chýba podľa neho aplikácia a to aj po tom, ako sa o trasovaní hovorilo niekoľko mesiacov.

Komunikácia a odškodňovanie

Podľa Sulíka je to vec, ktorá zneisťuje ľudí. V jeden deň sa niečo schváli, na druhý to už neplatí. Rovnako sa Richard Sulík vyjadril aj o odškodňovaní prevádzok, vláda podľa neho tento zákon odmietla. Posledná kapitola je organizačná. Dokument predkladajú na Ústredný krízový štáb a vypočujú si názory odborníkov. Tvrdé opatrenia, ktoré podľa Sulíka musia byť podľa jeho nového plánu vo Vranove, no nevidí podstatu v tom, aby platili na celom Slovensku.

Na záver vystúpil Branislav Gröhling, ktorý stále trvá na tom, že školy by sa mali otvoriť už 30. novembra. Nariadenie o zatvorení totiž platí len do 27. novembra, predpokladá sa, že na dnešnom krízovom štábe mu epidemiológovia predĺžia platnosť. Tiež predkladajú semafor, ktorý už fungoval počas prvej vlny. Chcú, aby školy pokračovali presne podľa toho plánu, ktorý sa ukázal ako účinný.