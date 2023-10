Sulík povedal, kde vidí svoju politickú budúcnosť: Chce kandidovať do europarlamentu

Predseda strany Sloboda a Solidarita a poslanec Národnej rady SR Richard Sulík bude kandidovať v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu.

Zároveň však plánuje kandidovať vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2027, aj keď bude zvolený za europoslanca. Predseda liberálov Republikovej rade navrhne, aby z prvých troch miest spolu s ním do europarlamentu taktiež kandidoval Eugen Jurzyca a Vladimíra Marcinková. Sulík to uviedol v rozhovore pre Denník N.