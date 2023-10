Politológ o nomináciách: Huliak ide proti filozofii životného prostredia, Šimkovičová nemá kvalifikáciu

Rudolf Huliak a Martina Šimkovičová (obaja SNS) sú najkontroverznejšími prípadnými nominantmi na post ministrov v histórii Slovenska. Myslí si to politológ Tomáš Koziak.

Ide proti filozofii ministerstva životného prostredia

Ministrom životného prostredia sa podľa medializovaných informácií má stať starosta Očovej Huliak, ktorý spochybňuje klimatickú krízu. „To je samo o sebe vôbec proti filozofii tohto ministerstva, ktoré má životné prostredie a zvieratá chrániť. Huliak by najradšej vystrieľal medveďov a ochranárov by vešal. To sú výroky, ktoré sú mimoriadne kontroverzné a ktoré by ho mali diskvalifikovať na akúkoľvek verejnú funkciu,“ uviedol Koziak pre agentúru SITA.

Niekoľko kontroverzných výrokov má vo svojom repertoári aj bývalá hlásateľka správ v jednej z televízií Šimkovičová. Z televízie ju vyhodili po tom, čo zverejnila rasistický status. „Človek, ktorý útočí na menšiny, sa má stať ministrom kultúry? To je tiež veľmi problematická záležitosť,“ uviedol politológ. Tvrdí, že u oboch prípadných nominantov môžeme polemizovať aj nad tým, či majú odbornú kvalifikáciu a pripravenosť viesť tieto rezorty. „Aj keď je Huliak starostom Očovej, je to veľmi malá manažérska skúsenosť na to, aby mohol viesť také dôležité ministerstvo, ako je envirorezort. Dôležitý aj v zmysle obrovského prílevu peňazí, ktorý tam príde. Rozprávame sa o niekoľkých miliardách, ktoré vyčlenila Európska únia (EÚ) na ochranu životného prostredia, a pokiaľ tam bude takýto človek, ktorý s tým nemá žiadne skúsenosti, bude to obrovský problém,“ upozornil Koziak.

Šimkovičová nemá skúsenosti

Na rozdiel od Huliaka, prípadná adeptka na post ministerky kultúry nemá skúsenosti ani s riadením obce. „Šimkovičová nemá absolútne žiadne manažérske skúsenosti. To, že skončila niekde logopédiu, pri všetkej úcte, nie je kvalifikácia na ministra kultúry. Tu sa očakáva, že človek v kultúrnej obci niečo urobil a je aspoň vo svojej bubline rešpektovanou osobnosťou. Šimkovičová sa podieľala na fungovaní rádia, ktoré šírilo hoaxy,“ priblížil politológ. Ďalej vysvetľuje, že rezort kultúry by mal byť nositeľom istých hodnôt a toho, ako by mala spoločnosť fungovať. „Pokiaľ je Šimkovičová za šírením hoaxov a šírením nenávistných komentárov voči menšinám, je pre ministerstvo kultúry rovnako veľkým problémom ako Huliak pre rezort životného prostredia,“ dodal Koziak.

Myslí si, že prezidentka bude mať výhrady

Prípadné nominácie ukázali Slovenskú národnú stranu (SNS) podľa politológa v úplnej nahote. Koziak si myslí, že predseda SNS Andrej Danko sa potrebuje takýchto poslancov zbaviť a poslať ich do exekutívy, pretože nad nimi nebude mať kontrolu. „Aj preto tak vehementne tlačí Huliaka na post ministra aj napriek tomu, že je to najkontroverznejšia nominácia. Neviem si predstaviť, že by prezidentka Zuzana Čaputová nedeklarovala verejné výhrady voči nemu. Viem si predstaviť, že tieto výhrady bude mať aj voči Šimkovičovej,“ uzavrel.