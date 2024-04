Súkromná kabínka na nežnosti, či digitálna osuška: Táto železničná spoločnosť zavádza novinky vo vlaku budúcnosti

Bežné cestovanie vlakom a súkromie málokedy idú dokopy. Nemecká železničná spoločnosť sa ale rozhodla pre zmenu. V nových vlakoch budú kabíny pre dvoch ľudí s mliečnym sklom, určené pre maximálne súkromie. Zavádza však aj tzv. digitálne uteráky.

Ako informuje web Euronews, nemecké vlaky budú mať čoskoro v rámci modernizácie za niekoľko miliárd eur nové kabíny navrhnuté tak, aby cestujúcim poskytovali väčšie súkromie. Štátna železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) predstavila plány na kupé s matným sklom, v ktorých si cestujúci budú môcť vybavovať súkromné hovory aj videohovory, alebo sa chvíľu venovať intímnostiam.

Enjoying the fact that Deutsche Bahn announce their new „private“ cabins for undisturbed conversation, working or video calls, the rest of the world immediately sees how they might be used for something different…https://t.co/F8HKhLUsKo

— EuropeByRail (@EuropeByRail) April 22, 2024