Sú z nich sérioví vrahovia. Dve kosatky už 5 rokov zabíjajú žraloky a vytrhávajú im pečeň, vedci netušia, čo sa deje

Vo vodách v okolí Juhoafrickej republiky riešia morskí biológovia pomerne zaujímavý problém už niekoľko rokov. O tomto probléme sme vás už informovali v roku 2017, keď sa objavili prvé prípady, no odvtedy sa nič nezmenilo. Práve naopak.

Kým kosatky mnohí ľudia vnímajú ako milé morské cicavce, žraloky majú naopak povesť u ľudí značne naštrbenú. Aj v kontraste k tomu vyznieva zaujímavá udalosť, ktorá sa odohráva neďaleko juhoafrického pobrežia Gansbaai. Žijú tu dve kosatky, ktoré už medzičasom dostali aj mená – Port a Starboard, čo v námornej terminológii označuje ľavobok a pravobok.

Kosatky – zabijaci

Obidve kosatky už zabili najmenej 8 žralokov modrých, často označovaných tiež ako žraloky biele. Žralokom vytrhávajú pečeň, pričom v niektorých prípadoch chýbali žralokom aj srdcia, uvádza portál Live Science. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise African Journal of Marine Science dokonca tvrdí, že vyčíňanie týchto dvoch kosatiek má málokedy pozorovateľný a okamžitý vplyv na biotop. Podľa vedcov totiž výskyt žralokov v tejto oblasti dramaticky klesol.

Pomocou kombinácie pozorovaní žralokov a tiež ich označovania pomocou GPS zistili, že kým pred výskytom týchto dvoch kosatiek sa tu pohybovali desiatky žralokov modrých, teraz sa aktívne tejto oblasti vyhýbajú, a to najmä vtedy, ak sú kosatky nablízku.

Žraloky sa miestu radšej vyhýbajú

„Zdá sa, že sme svedkami rozsiahlej stratégie vyhýbania sa, podobne ako divé psy v púšti Serengeti reagujú na prítomnosť levov. Čím častejšie toto miesto kosatky navštevujú, tým viac sa mu modré žraloky vyhýbajú,“ uviedla Alison Townerová, biologička študujúca žraloky v tejto oblasti.

Oblasť Gansbaai nachádzajúca sa 120 kilometrov východne od Kapského mesta bola vyhľadávanou pre pozorovanie žralokov. To sa však zmenilo.

Prečo však kosatky na žralokov útočia? To sa presne nevie. Žraločia pečeň je veľmi výživná a bohatá na energiu, obsahuje dokonca aj sklavén, čo je liečivý olej. Kosatky, napriek tomu, že sú to dravé cicavce, obyčajne žraloky nelovia. Avšak vzácny poddruh kosatiek s plochými zubami, sa na lov žralokov špecializuje a vedci si myslia, že to je práve Port a Starboard.

Príchod dvoch kosatiek do tejto oblasti môže súvisieť s nadmerným rybolovom, čo spôsobil pokles koristi. Dve kosatky sa tak mohli rozhodnúť, že sa udomácnia práve v oblasti Gansbaai, kde budú mať dostatok koristi a jej počet.