Sú vraj úchylné a zastarané, no fungujú dokonale: Tieto frázy vám podľa odborníka zaručia úspech na Tinderi

Randenie a spoznávanie nových ľudí je v roku 2022 úplne odlišné od minulosti, kedy ste sa museli spoliehať na očarenie druhej osoby počas priameho osobného kontaktu. Niektorým to však nejde ani cez sociálne siete, na čo reaguje odborník na randenie a predstavuje najlepšie frázy pre hanblivých mužov.

Ak sa snažíte o nadviazanie nového vzťahu cez sociálnu platformu Tinder, už sa nemusíte trápiť s vymýšľaním efektívnych fráz, ktorými zaujmete pozornosť. Aspoň tak si to myslí expert na randenie z agentúry Evolve Social Dating.

Špecialista na zoznamovanie sa cez TikTok podelil o najlepšie frázy a vety na Tinderi. Či vám pomôžu prelomiť pomyselné ľady, je otázne. Minimálne zistíte, či to naozaj môže fungovať.

Trápna fráza alebo kľúč k úspechu?

Podľa odborníka je toto baliaca fráza číslo jedna: „Vyzeráš ako moja budúca bývalá manželka.“ Dalo by sa tvrdiť, že rozvod nie je práve najromantickejší materiál, ale ako vysvetľuje profesionálka na zoznamovanie: „Páči sa mi tento štýl, pretože sa vďaka nemu často dostanete hlbšie do debaty. Už len otázka z druhej strany, že prečo budúca bývalá manželka? Alebo ako si to vedel? V každom prípade to však napokon môžete premeniť na zábavnú malú rolovú hru,“ cituje slová experta portál LAD Bible.

Zvyšok tiež neprekvapí

Ďalej fičí pozdrav „Ahoj nezbednica“. Aj tento druh debaty môže pôsobiť veľmi úchylne a zdá sa, že by sa naň nechytila žiadna žena. Ale napriek tomu je to podľa odborníkov osvedčený spôsob nadviazania kontaktu.

„Táto fráza sa mi páči, pretože má základný sexuálny tón alebo rámec a zvyčajne to ide naozaj dobre najmä na dievčatá, ktoré v skutočnosti vyzerajú ako nezbednice a problémové typy, pretože s tým budú pravdepodobne súhlasiť,“ dodáva odborník.

Obrovský úspech pravdepodobne nespravíte ani s poslednou, treťou radou. Alebo? Skúste žene napísať správu v štýle: „Vyzeráš ako moje dievča“ a čakajte na odpoveď. Odborník na zoznamovanie upresňuje, že prinajmenšom v tomto prípade vytvoríte mierne chúlostivé prostredie a necháte druhú osobu premýšľať.

Aj keď tieto frázy môžu pôsobiť totálne úchylne, povýšene či oldschoolovo, pravdou je, že odborník si za pár dní získal od iných používateľov TikToku veľké uznanie za údajné fungovanie týchto ťahov.