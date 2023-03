Vyskytuje sa aj v Európe. Amerikou sa rapídne rýchlo šíri hubová infekcia, na ktorú nezaberajú bežne používané lieky

Medzi rokmi 2020 až 2021 sa počet ľudí infikovaných Candidou auris zdvojnásobil. Lekári sa ochorenie pokúšajú liečiť antibiotikami, no márne. Infekcia v extrémnych prípadoch môže zapríčiniť smrť pacienta.

Bežne používané lieky nezaberajú

Ako informuje The Guardian, zdravotníckymi zariadeniami naprieč Amerikou sa rapídnou rýchlosťou šíri infekcia zapríčinená potenciálne smrtiacou hubou Candida auris. Medzi rokmi 2020 až 2021 sa počet nakazených ľudí zdvojnásobil, informuje CDC.

Kým v roku 2016 bolo zaznamenaných len 53 prípadov, v roku 2021 ich počet stúpol na 1 471. Lekárom robí starosti fakt, že u čoraz väčšej časti pacientov nezaberajú antifungálne lieky, ktoré sa doteraz bežne využívali.

Medzi najčastejšie príznaky nákazy Candidou auris patrí vysoká horúčka a zimnica. Waleed Javaid, epidemiológ a odborník na infekčné ochorenia sa pre NBC News vyjadril, že aj keď im to spôsobuje vrásky na čele, netreba robiť paniku. Podľa neho svetu nehrozí pandémia, akú spôsobila huba kordyceps v seriáli The Last of Us.

Prípady boli zaznamenané aj v Európe

„Nechceme, aby si každý, kto videl televíznu šou, myslel, že všetci zomrieme,“ hovorí Javaid. Ohrození sú najmä pacienti, ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní a ich stav si vyžaduje intenzívny zásah, napríklad pripojenie na ventilátor.

CDC si myslí, že nárast počtu pacientov môže byť zapríčinený aj tým, že zdravotníctvom otriasla pandémia koronavírusu. V nemocniciach je neraz nedostatok personálu, ale aj potrebného vybavenia. Počet pacientov v USA za rok 2022 zatiaľ nebol oficiálne potvrdený, predbežne sa ale hovorí o 2 377 prípadoch.

Donedávna sa najviac prípadov koncentrovalo v Chicagu a New Yorku, teraz ale lekári evidujú pacientov vo viac ako polovici amerických štátov. Podľa Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti bolo medzi rokom 2018 až 2019 hlásených 349 prípadov nákazy Candidou auris aj v Európe, konkrétne v Španielsku a Spojenom kráľovstve, ale aj v Grécku, Holandsku či v Poľsku.