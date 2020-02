Sú lepší, ako by ste čakali. Toto sú najlepšie filmy, v ktorých hrali komediálni herci vážne postavy

Roky sa nám profilujú na obrazovkách a na plátne ako dobrí chlapci so zmyslom pre humor, ktorí sú ochotní vždy pomôcť a rozosmiať, keď nás niečo ťaží. Niekedy sa však stane, že aj komediálni herci majú plné zuby zábavných diel a zatúžia po serióznejšej úlohe.

My tak potom môžeme pozorovať veľmi podivnú premenu zábavného herca na vážneho a ohromujúceho umelca. V tomto zozname sa pozrieme na najlepšie z menovaných premien, ktoré sme mohli v posledných desaťročiach zachytiť.

Bryan Cranston

Asi najväčší šok svojim fanúšikom spôsobil Bryan Cranston, ktorý bol známy najmä pre svoje účinkovanie v obľúbenom seriáli Malcolm in the Middle. Dva roky po skončení nakrúcania však Cranston prijal revolučnú úlohu, ktorá jeho kariéru obrátila o 180°. S príchodom Perníkového tatka (Breaking Bad) sa nezmenilo len ponímanie herca v očiach divákov, ale aj vnímanie seriálového sveta. Dielo sa pravidelne vyskytuje na vrcholných pozíciách najlepších seriálov všetkých čias a tak je jasné, že Cranston rozhodne nešľapol vedľa.

Steve Carell

Steve Carell bol rok známy ako Michael Scott, ktorý predstavoval hlavnú postavu v americkej verzii seriálu The Office. V roku 2014 však jeho herecká kariéra nabrala celkom iný smer. Zhostil sa totiž úlohy multi-milionára Johna Eleuthere du Ponta. Ten mal veľkú záľubu vo wrestlingu a tak si najal zápasníka, ktorého si zahral Chaning Tatum, aby sa zúčastnil svetového šampionátu.

Jonah Hill

Kým si Jonah Hill nezahral v jednej z hlavných úloh filmu Moneyball, každý ho vnímal ako zavalitého chlapca z dude-komédii. Koniec koncov, už vo veľmi mladom veku ho preslávili filmy ako Superbad či Knocked-Up. S príchodom filmu, ku ktorému napísal scenár legendárny Aaron Sorkin, však začal brať Johana Hollywood o čosi vážnejšie a tak sa dostal k rolám vo filmoch ako Vlk z Wallstreet či War Dogs.

Robin Williams

Medzi populárnych hercov, ktorí sa preslávili svojim nekonečným humorom patril aj Robin Williams. Kým sa však ani on nedostal k dramatickému obratu, poznali sme ho práve vďaka úlohám v rodinných komédiách ako Hook, Jumanji či Otec v sukni. V roku 1997 sme však Williamsa mohli vidieť v hlavnej úlohe filmu Dobrý Will Hunting.

Adam Sandler

V poslednej dobe otriasal médiami Sandyho dramatický comeback, za ktorý si herec vyslúžil ohromné uznanie od kritikov. Sandlera sme poznali vďaka rodinným komédiám a jeho veselým úlohám. Teraz však predviedol svoj neuveriteľný talent vo filme Uncut Gems, kde stvárňuje problémového zlatníka, ktorý má dlhy po celom meste a zbavuje sa ich ďalšími dlhmi. Za dielom stoja bratia Safdieovci, ktorí sú aj autormi filmu Good Time.

Jim Carrey

Po sérii veselých filmov, ktoré boli dostupné aj tým najmladším divákom, sa rozhodol okúsiť dramatické vody aj legendárny Jim Carrey. A nebolo to len tak hocijaké dielo, v ktorom vykonal svoj ohromný prerod. Carrey si zahral hlavnú úlohu vo filme Večný svit nepoškvrnenej mysle. V pomerne depresívnom filme scenáristu zvláštnych filmov, Charlieho Kaufmana, si Carrey zahral muža, ktorý sa rozhodne pre proces vymazania pamäti. Niečo sa však pokazí a my sledujeme rekonštrukciu vzťahu, na ktorý sa hlavný hrdina snaží zabudnúť. Niektoré scény sú zdeformované v závislosti emócii, ktoré sa k nim viažu. My tak vo výsledku dostávame neveselé, ale veľmi pôsobivé divadlo, ktoré sa pohráva s konceptom mysle a podvedomia.

Albert Brooks

Komédiami a účinkovaním v sketch comedy Saturday Night Live sa preslávil aj herec Albert Brooks. Ten je v súčasnosti už sedemdesiatnik, no ani jeho veku mu nebránil v tom, aby urobil vo svojej kariére dramatický obrat. Svoju vážnu úlohu si zahral vo filme Drive talentovaného dánskeho režiséra Nicolasa Windinga Refna.