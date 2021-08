Štyria muži z Indie znásilnili a následne zavraždili len 9-ročné dievča. Z detailov prípadu behá mráz po chrbte

Štyria muži z Indie boli obvinení z vraždy a znásilnenia len 9-ročného dievčatka. K incidentu prišlo v Dillí, čo je najväčším mestom krajiny. Prípad je o to viac zvrátený, že jeden z páchateľov je hinduistickým kňazom. O hrozivom incidente informoval portál CNN.

Miestna polícia zatkla podozrivých ešte 2. augusta a okrem vraždy a znásilnenia boli obvinení aj z ničenia dôkazov. Podľa miestnych zákonov im teraz hrozí trest smrti. Obeť bola členkou komunity Dalitov, ktorí patria podľa hierarchie k najnižším indickým kastám a sú hlavne pracovnou silou. Zároveň sú vykorisťovaní či silno psychicky a fyzicky utláčaní.

Telo chceli spáliť

K vražde došlo 1. augusta 2021 v juhozápadnej časti mesta. Nebohé dievča pritom len išlo po pitnú vodu k miestnemu krematóriu. Muži ju surovo napadli, znásilnili a chladnokrvne zavraždili. Kňaz, ktorí sa na ohavnom skutku taktiež podieľal, následne kontaktoval matku obete s tým, že jej dcéra umrela nešťastnou náhodou po zásahu elektrickým prúdom.

Ďalší traja páchatelia boli zamestnancami krematória a nešťastnej matke navrhli, že nebohé telo rovno spália. Vraj sa tým ušetria ako starosti policajtov, tak aj starosti matky. Správy o incidente sa však našťastie v miestnej komunite rýchlo rozšírili a ľudia sa vybrali do ulíc ešte v tú noc.

Protesty trvali niekoľko dní, čo zrejme prinútilo políciu bližšie nahliadnuť do prípadu. Páchatelia boli následne na základe dôkazov vzatí do väzby a obvinení. Podľa vyjadrení nespokojných obyvateľov vládne v Dillí absolútne bezprávie a tento prípad je len ihlou v kope sena. Nikto presne nevie, ku koľkým podobným prípadom mohlo v minulosti dôjsť. Súd by sa mal prípadom zaoberať v utorok.