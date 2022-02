Štúdia vyvracia najväčší mýtus o očkovaní: Prirodzené protilátky po prekonaní covidu chránia výrazne menej

Niekoľkomesačné dohady sa, zdá sa, môžu ukončiť. Debaty o tom, či je lepšie nadobudnúť protilátky proti ochoreniu COVID-19 prirodzenou cestou, teda nakazením sa, alebo ich získať vďaka očkovacej látke, totiž vyriešili vedci v novej štúdii. Výsledky zrejme odporcov vakcinácie nepotešia.

Sú protilátky získané vďaka vakcíne silnejšie voči opätovnej nákaze novými variantmi koronavírusu, alebo je lepšie získať ich prirodzene, teda prekonaním ochorenia COVID-19? To je otázka, ktorej odpoveď delila ľudí na dva tábory dlhé mesiace. Vďaka vedcom zo Spojených štátov amerických je ale teraz už jedno, zástancom ktorej teórie ste. Výsledky najnovšej štúdie totiž hovoria jasne. Informuje o tom vedecký portál IFL Science s odvolaním sa na nedávnu štúdiu publikovanú v žurnále Scientific Reports.

Protilátky z vakcíny vs. protilátky z nákazy

O otázke sily protilátok dlhé mesiace diskutovali aj samotní vedci a odborníci, no jasnú odpoveď poskytnúť nevedeli. To sa ale teraz zmenilo, pretože sa podarilo dokázať, že protilátky získané po aplikácii dvoch dávok mRNA vakcíny dokážu vyvolať silnejšiu imunitnú odpoveď, a tým pádom poskytnúť lepšiu ochranu pred opätovnou nákazou koronavírusom, než prekonaním ochorenia. Samotná vakcína tak zostáva stále najlepšou ochranou pred infekciou, najmä proti novým a infekčnejším variantom covidu.

Odporcovia vakcín tvrdili, že prirodzená imunita a protilátky nadobudnuté po prekonaní ochorenia COVID-19 majú väčšiu schopnosť ochrániť jednotlivca pred opätovnou nákazou ako akákoľvek vakcína. Odvolávali sa pritom na experimenty niektorých krajín, ktoré sa snažili vybudovať kolektívnu imunitu svojich obyvateľov nezavádzaním prísnejších reštrikcií. Ako je známe, väčšina z týchto ciest schodná príliš nebola a snahy vlád krajín v tomto smere zlyhali. Koronavírus sa na ich občanoch potom nemálo vybúril.

Doposiaľ neboli známe presné výsledky, ktoré by jasne preukázali, či je teda účinnejšou ochranou ochorenie prekonať, alebo sa nechať zaočkovať. V novej zverejnenej štúdii výskumníkov z National Cancer Institute v meste Bethesda v americkom Marylande na zodpovedanie tejto otázky použili sériu in vitro testov na určenie počtu protilátok produkovaných vakcínou a prirodzenou imunitou.

Silnejší vyhráva

Základom boli vzorky od 33 ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a neboli zaočkovaní a od 28 ľudí, ktorí dostali dve dávky buď vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNtech, alebo Moderna. Následne zo 41 vzoriek séra porovnávaním zistili, že zaočkovaným jednotlivcom počet protilátok stúpol až 16,8-násobne v porovnaní so skupinou, ktorá mala vybudovanú prirodzenú imunitu.

Tu ale, samozrejme, zistenia vedcov nekončia. Oproti tej skupine ľudí, ktorí sa koronavírusom nakazili len nedávno, mali dokonca až o 30,1-násobne viac protilátok. Vedci tiež testom zistili, že protilátky zaočkovaných dokážu účinnejšie neutralizovať COVID-19 pri iných variantoch než protilátky získané po nákaze. Tieto výsledky tak ukazujú jasne v prospech vakcín.

Netreba sa radovať predčasne

Avšak, treba mať na pamäti, že výskum vedcov z National Cancer Institute bol vykonaný v laboratórnych podmienkach. Nie je teda známe, či by sa k podobným výsledkom dopracovali aj mimo laboratórií. Navyše, ich výskum nezahŕňa niekoľko dôležitých faktorov, napríklad vekové rozdiely zúčastnených na výskume. To by ale podľa vedcov nemuselo znamenať až taký dramatický rozdiel v hladinách protilátok.

Na jednoznačnú odpoveď si tak ešte budeme musieť niekoľko mesiacov počkať. Ochrana vakcínou je ale stále považovaná za bezpečnejší spôsob ochrany pred nákazou, pretože pri nej existuje niekoľkonásobne nižšie riziko ťažšieho priebehu ochorenia a tým pádom aj nižšia šanca hospitalizácie.