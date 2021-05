Štúdia plná prekvapivých výsledkov: Takmer 1 z 10 teenagerov sa identifikuje ako genderovo neutrálny

Čoraz viac známych hviezd sa nebojí vyjsť zo svojho tieňa a priznáva sa, že sú tiež súčasťou LGBT komunity. Len nedávno vyšla s pravdou von herečka a speváčka Demi Lovato, ktorá je nonbinárna osoba a chce byť oslovovaná ako „oni“. Ľudí, ako je ona, teda rodovo rozmanitých, však po svete chodí podstatne viac a dokazuje to aj nová štúdia.

Len pred pár dňami bola v medicínskom časopise Pediatrics zverejnená štúdia, ktorá odhalila vskutku zaujímavé výsledky. Ide o vôbec prvú celonárodne reprezentatívnu štúdiu, ktorej cieľom bolo odhaliť prevalenciu rôznorodosti pohlaví mládeže. Ako sa ukázalo, údaj, ktorý vedci v štúdii zistili, je až päťkrát vyšší ako súčasné národné odhady. Štúdia bola vykonaná na študentoch Spojených štátov amerických, informoval web Unilad.

Americkí tínedžeri sa cítia iní

Vedci prieskumom medzi americkou dospievajúcou mládežou zistili, že takmer každý desiaty americký tínedžer sa identifikuje ako rodovo rozmanitý.

Na štúdií sa podieľali vedci a odborníci z univerzity Pittsburgh Graduate School of Public Health, Children´s Hospital of Pittsburgh, Seattle Children´s Hospital, Harvard TH Chan School of Public Health a z Medicínskej školy UCLA.

Aby tím vedcov získal presné výsledky a reprezentatívnu vzorku respondentov, vzali existujúci dotazník z prieskumu rizikového správania a upravili jeho štruktúru tak, aby obsahoval dvojdielnu otázku rodovej identity. Študenti tak dostali otázky „Aké je vaše pohlavie (pohlavie v ich rodnom liste)?“ a „Ktorá z nasledujúcich možností vás najlepšie vystihuje?“. V nej mali vybrať všetky príslušné možnosti, pričom na výber mali z možností „dievča“, „chlapec“, „trans dievča“, „trans chlapec“, „genderqueer“, „nonbinárna osoba“ a „iná totožnosť“.

V predchádzajúcom prieskume z roku 2017 mali respondenti možnosť odpovedať len na otázky, v ktorých sa ich odborníci pýtali na to, či sa identifikujú ako „transrodoví ľudia“. Odpovedať mohli len slovami „áno“, „nie“ alebo „nie som si istý“.

Prekvapivé výsledky

Nový výskum a rozšírené možnosti otázok však jednoznačne preukázali, že americkí študenti často nie sú stotožnení s pohlavím, ktoré určuje ich rod. Z 3 168 opýtaných študentov až 291 (teda 9,2 %) uviedlo, že sa nestotožňujú s pohlavím, v ktorom sa narodili.

To znamená, že zhruba jeden z desiatich amerických tínedžerov sa rodovo necíti ako chlapec či dievča, aj keď to ich pohlavie ukazuje.

Ako ďalej výsledky z prieskumu ukázali, zhruba 30 % sa identifikuje ako transmaskulínna osoba a 39 % ako transfeminínna osoba. Nebinárnu identitu uviedlo približne 31 % z celkového počtu opýtaných.