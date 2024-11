Studený jav La Niña stále oficiálne nepotvrdili: Odborníci sú netrpezliví, toto sa môže stať, ak bude fáza neutrálna

Po teplom atmosférickom fenoméne El Niño, mala nastúpiť studená La Niña. Zatiať je však slabá, klimatológovia ju preto ešte oficiálne nevyhlásili. Nachádzame sa preto v neutrálnej fáze ENSO (El Niño Southern Oscillation), a to už od začiatku leta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aby mohla byť fáza La Niña uznaná, teplotné anomálie vody by mali byť minimálne -0,5 °C. Nad stredným a východným tropickým Pacifikom sú síce chladnejšie vody, ako je priemer, ale nedosiahli spomínanú prahovú hodnotu, informuje iMeteo. Teploty sú nestabilné, hýbu sa medzi -0,5 °C a 0,5 °C.

Charakter počasia smeruje k tomu, že La Niña bude veľmi slabá, odborníci očakávajú, kedy však bude oficiálne vyhlásená. Podľa modelov zo začiatku roka mala počasie globálne už ovplyvňovať, no pravdepodobnosť klesá.

Pravdepodobnosť 57 %

Americký Národný ústav pre oceány a atmosféru NOAA vyhlásil, že La Niña by sa mala objaviť v novembri až decembri 2024 s pravdepodobnosťou 57 %. Trvať by mala do januára až marca 2025. Modely IRI však predpovedajú, že tento jav bude slabý a krátko trvajúci.

Podľa iných modelov sa však Zem bude nachádzať v neutrálnom stave ENSO. Ten môže viesť k menej extrémnym zimám na severnej pologuli a k priemerným úrovniam zrážok. Zatiaľ čo pri dominantnej fáze La Niña by bola zima chladnejšia a množstvo snehu vyššie. Presný charakter na severnej pologuli však závisí aj od ďalších faktorov, napríklad od pohybu polárneho víru.