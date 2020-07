Študentkám z Indie sa podaril nečakaný objav. Odhalili asteroid nachádzajúci sa blízko Zeme

Študentky z Indie práve pracovali na svojom školskom projekte, keď sa im podaril objav, aký sa nepodarí len tak každému. Natrafili na asteroid, ktorý dostal pomenovanie HLV2514.

Ako prostredníctvom Twitteru informovala agentúra SPACE India, Radhika Lakhani a Vaidehi Vekariya zo západoindického mesta Surat objavili asteroid nachádzajúci sa blízko Zeme, píše portál Unilad. Objav sa im podaril vďaka projektu, ktorý organizuje SPACE India a NASA.

V rámci projektu mali študenti možnosť analyzovať zábery, ktoré vyhotovil teleskop PAN Star na havajskej univerzite. Cieľom bolo rozšíriť študentkám obzory v oblasti vedy a astronómie a projekt ich mal naučiť aj to, ako pracovať so softvérom, ktorý pomáha pri odhaľovaní nebeských telies.

DISCOVERY ALERT!

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P.P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY

— SPACE India (@Spacian) July 25, 2020