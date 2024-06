Študenti žurnalistiky vytvorili iniciatívu na podporu štrajkového výboru: Vedeniu Markízy poslali silný odkaz

Vedenie Markízy stoplo najsledovanejšiu politickú diskusnú reláciu Na telo s Michalom Kovačičom. Ako odpoveď na to vznikol štrajkový výbor zložený z viac ako sto známych i menej známych tvárí televízie. Aj keď to spočiatku vyzeralo, že k dohode nedôjde, včera „markizáci“ uviedli, že napokon do štrajku nevstupujú, pretože vedenie v tichosti prijalo ich požiadavky.

Medzičasom sa k situácii vyjadrila aj študentská iniciatíva, respektíve 145 študentov a študentiek Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Odkaz pre Markízu

Spoločne vyzvali vedenie, aby sa verejne zaviazalo k dodržiavaniu podmienok zamestnancov a zamestnankýň a aby im naďalej umožnilo pokračovať v slobodnej novinárskej práci.

„V plnom rozsahu podporujeme požiadavky štrajkového výboru TV Markíza týkajúce sa pracovných podmienok v redakcii spravodajstva. Uvedomujeme si autonómiu súkromného vysielateľa, ktorá je základom slobody médií. Zároveň však každý vysielateľ, vydavateľ či prevádzkovateľ online média vykonáva službu verejnosti, a tým sa verejnosti do istej miery zodpovedá,“ píšu.

Upozorňujú, že túto povinnosť neukladá len zákon, ale aj platné normy a kódexy profesijnej novinárskej etiky. „Službu verejnosti nevykonávajú len verejnoprávne médiá, ale všetky redakcie. Nie je výnimkou, že zodpovednosť za službu verejnosti si uvedomujú aj súkromné médiá.“

Iniciatíva tiež dodáva, že už v druhej polovici 19. storočia spísal vydavateľ denníka The New York Sun, Charles Anderson Dana, prvý zoznam noriem a pravidiel pre svojich zamestnancov, ktorý sa neskôr stal základom pre tvorbu novodobých etických kódexov. To znamená, že zrod novinárskej etiky možno hľadať v súkromnom médiu.

„Televízia Markíza nielen v 90. rokoch minulého storočia dokázala zastávať záujmy ako svojich vlastníkov, tak aj verejnosti. Umožňovala redakčnú slobodu novinárom a novinárkam a prispievala k pluralite názorov v situácii, keď toho verejnoprávne médiá neboli schopné,“ odkázali s tým, že nesmieme dopustiť, aby práve vo vysielaní tejto televízie došlo k opusteniu štandardov.

Študenti a študentky vyzvali vedenie televízie, aby sa verejne zaviazalo k dodržiavaniu podmienok zamestnancov a zamestnankýň a aby im nestálo v ceste pri vykonávaní slobodnej práce, ktorej úlohou je prinášať objektívne, kritické a nezávislé správy.