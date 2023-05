Strieda ich ako ponožky: Tento herec drží jeden nezvyčajný rekord, predbehol niekoľko svojich kolegov

Istotne nám nejeden filmový fanúšik dá za pravdu, že aktuálnym trendom číslo jeden v celosvetovej kinematografii sú nepochybne filmové série. Máme tu svet navzájom poprepájaných filmov, seriálov a hier známy pod menom Marvel Cinematic Universe (MCU), niečo obdobné vzniklo aj s konkurenčnými komiksovými veľdielami vydavateľstva DC, no a potom sú tu desiatky ďalších od Star Wars, cez Jurský Park až po hororové univerzá, ako The Conjuring či Saw. Filmových svetov je pomerne dosť, no len jeden herec sa ocitol hneď v niekoľkých z nich a drží tak zaujímavý rekord.

Filmy, v ktorých sa objavil, zarobili dohromady už cez 27 miliárd dolárov, pričom táto suma neustále a istotne ešte porastie. Jeho meno pozná azda každý a každý z nás videl minimálne jeden film, v ktorom sa objavil. Avšak, stačí sa len pozrieť na jeho filmografiu a zistíte, že sa objavil už v 140 celovečerných filmoch. A počet týchto filmov zahŕňa hneď niekoľko filmových sérií.

140 filmov a niekoľko franšíz

Ak by ste sa niekedy niekoho pýtali (alebo by sa to pýtal niekto vás), ktorého herca sme mohli vidieť v najväčšom počte filmových sérií či franšíz, odpoveď by bola podľa webu Collider veľmi jednoznačná. Je ňou Samuel L. Jackson.

Tomu sa podarilo v 20. a v 21. storočí etablovať hneď v niekoľkých filmových sériách, počnúc účinkovaním v treťom diele hororovej série Exorcista (The Exorcist III: Legion), končiac v nekonečnom svete filmov a seriálov z dielne Marvelu.

Samuel L. Jackson sa okrem marveloviek v minulosti aj v súčasnosti objavil v známych filmových sériách ako Jurský Park (Jurassic Park), Smrtonosná pasca 3 (Die Hard with a Vengeance), prequel trilógii Star Wars (Epizódy I – III), Kingsman, xXx, Rodinka Úžasných či vo dvojici mysterióznych thrillerov Vyvolený (Unbreakable) a Glass z dielne režiséra M. Night Shymalana. Objavil sa dokonca aj v spin-offe hororovej série Saw!

Samozrejme, ak by sme sa na Jacksonovu filmografiu pozrieli ešte detailnejšie, objavil sa aj v pokračovaniach iných známych filmov, ktoré sa ale za sériu či franšízu považovať nedajú (napr. taký Kill Bill vol. 2).

Bodujú aj ďalší

Ďalšími adeptmi, no nie s toľkým počtom objavení sa vo filmových sériách, sú napríklad herci ako Andy Serkis, ktorý sa objavil v tituloch od Marvelu aj DC, vidieť sme ho mohli aj v Pánovi prsteňov (The Lord of the Rings), Planéte opíc (Planet of the Apes) či v seriáli zo sveta Star Wars, Andor.

V mnohých filmových sériách sa objavil aj herec Willem Dafoe, ktorého sme taktiež videli vo filmoch DC i Marvelu, ale aj v značkách ako Speed, Hercule Poirot, Jack Ryan či xXx.

Umiestnil sa však aj jeden európsky herec, a síce Mads Mikkelsen. Ten taktiež prestriedal niekoľko filmových svetov. Spomenúť sa oplatí James Bond (Casino Royale), objavil sa tiež v MCU (Doctor Strange), aj v Harrym Potterovi (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). Čoskoro si pripíše účinkovanie v ďalšej franšíze – Indiana Jones.