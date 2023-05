Budete vydesení: Táto vec robí z hororu Záhada Blair Witch ešte hrôzostrašnejší film

Horor Záhada Blair Witch patrí ku kultovým záležitostiam. No aj keď mnohí jeho diváci hovoria, že desivý nie je, viacerí uznávaní filmoví kritici ho radia k tým najstrašidelnejším hororom všetkých čias. A je to hneď kvôli niekoľkým faktorom, píše web Screenrant.

Za jeho úspechom stojí najmä vydarená marketingová kampaň, ktorej uverili milióny ľudí. Najskôr boli vypustené informácie o trojici študentov-filmárov, ktorí sa vydali nakrúcať do lesov v Burkitsville v americkom Marylande dokument o miestnej Blairskej bosorke. Nanešťastie sa ale trojica stratila a akoby sa pod nimi zľahla zem. O niekoľko rokov neskôr sa našli kamery aj s videokazetami so zábermi, ktoré sa študentom podarilo nakrútiť. A z týchto záberov bol následne zostrihaný celovečerný doku-horor, pri ktorom si mnohí mysleli, že ide o skutočnosť.

Jeden z finančne najúspešnejších hororov

Nízkonákladový film stál tvorcov len niečo cez 200-tisíc dolárov a po celom svete zarobil vďaka vydarenej kampani takmer 250 miliónov. To naozaj nie je málo. Čo ale robí zo Záhady Blair Witch (The Blair Witch Project) aj roky po premiére jeden z najdesivejších hororov všetkých čias?

Predovšetkým je to úplná maličkosť – diváka desia zdanlivo skutočné zábery troch skutočných študentov, ktoré mali nakrútiť. Áno, tento materiál trojica hercov skutočne natočila. Tu ale nastáva hra, ktorú s nimi (a aj s divákmi) hrali režiséri projektu – Daniel Myrick a Eduardo Sánchez.

Aj takto sa dá lámať realita

Tí totiž trojicu v lese potajomky celý čas prenasledovali, o čom aktéri nemali ani poňatia. Počas noci ich strašili a pred stanmi im nechávali kôpky kameňov, či postavičky vyrobené z halúzok. O tomto herci údajne nemali ani potuchy, preto si naozaj mysleli, že sa stratili a že ich bosorka z Blair skutočne prenasleduje a snaží sa ich zbaviť.

Je otázne, koľko ústredná trojica hercov o nakrúcaní vedela alebo nevedela, dôležité je, že celý koncept skutočne fungoval a Záhada Blair Witch dokáže vďaka svojej autenticite vystrašiť aj dnes.

Kritici i diváci sa zhodujú v jednom – desivosť tohto hororu spočíva v tom, že to, čo nás vlastne desí, nevidíme. A pridáva sa k tomu aj ďalší fakt – film je totiž o bosorke z Blair, ktorú tam možnosť vidieť tiež nemáme. No nemohlo by to byť inak?

Naozaj sme bosorku nevideli?

Presne na toto sa nedávno pozrel web Screenrant. Jedna teória totiž hovorí, že bosorka sa vo filme objavila, no nikto si to doposiaľ neuvedomil. A keď vám to prezradíme, bude pre vás zápletka celého filmu ešte desivejšia. Čo ak sme totiž bosorku v tomto horore videli a celkom jasne?

Podľa teórie by ňou mala byť postava Mary Brownovej, s ktorou trojica dokumentaristov na svojich záberoch v úvode filmu dokonca aj robí rozhovor. Tá im prezradila, že keď bola malá, stretla sa s Blairskou bosorkou, čím sa stala jedinou známou preživšou po stretnutí s ňou.

Trojica ženu považovala len za mentálne nestabilnú a šialenú, keďže sa s nimi rozlúčila slovami, v ktorých citovala slová z Biblie. Jeden z divákov ale na sociálnej sieti Reddit predstavil svoju teóriu, podľa ktorej je práve postava Mary Brownovej v skutočnosti predmetnou bosorkou.

Trojica sa s ňou teda v konečnom dôsledku bez toho, aby o tom vedela, stretla a dokonca ju aj zaznamenali na video. Znamená to teda, že trojica filmárov bola so svojím dokumentom úspešná, no konca sa nedožila – našli bosorku z Blair.