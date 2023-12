Strelca z Prahy mohli inšpirovať vraždy z Ruska, spomínajú sa na podozrivom telegramovom účte. Polícia ho preveruje

Viacero médií prišlo včera vo večerných hodinách s informáciou, podľa ktorej sa mohol strelec z Prahy inšpirovať tragédiami z ruských škôl. Vyplýva to z príspevkov na sociálnej sieti Telegram. Ako píšu Hospodářské noviny, český policajný prezident potvrdil, že momentálne overujú pravosť tohto účtu a preverujú tiež spomínanú verziu.

Streľby v Rusku sa množia

Ako z dostupných informácii vyplýva, pražského strelca mohli inšpirovať predovšetkým dva incidenty, ktoré sa odohrali v Rusku. Ten prvý sa podľa agentúry Reuters odohral 11. mája 2021 v meste Kazaň, kde útočník Ilnaz Galyaviev v jednej z miestnych škôl zastrelil 9 ľudí, pričom ďalších 23 zranil. 19-ročný strelec vtedy vnikol do budovy gymnázia, kde najprv narazil na strážcu budovy, ktorého síce poranil, no ten dokázal spustiť bezpečnostný alarm.

Galyaviev sa následne pohyboval po chodbách gymnázia, kde zastrelil dvoch učiteľov a po vniknutí do jednej z tried aj 7 žiakov. V škole tiež odpálil výbušninu a po tom, ako mu došla munícia, sa pokúsil uniknúť. Mladíka bezpečnostné zložky zadržali a bol riadne odsúdený. Pred incidentom zdieľal na Telegrame fotografiu, kde vystupuje v maske s nápisom „Boh“ a popisom: „Dnes zabijem obrovské množstvo biologického odpadu a zastrelím sa.“

Hlavnou inšpiráciou však mala byť iba 14-ročná študentka, ktorá 7. decembra 2023 vyzbrojená brokovnicou usmrtila jedného zo svojich spolužiakov, pričom ďalších piatich zranila. K útoku došlo v škole v ruskom meste Briansk neďaleko hraníc s Ukrajinou. TASR vtedy na základe správy z AFP informovala, že útočníčka zbraň obrátila aj proti sebe.

„Na základe prvých poznatkov prinieslo štrnásťročné dievča do školy opakovaciu brokovnicu, ktorou strieľalo po spolužiakoch. Výsledkom sú dvaja mŕtvi – vrátane strelkyne – a piati zranení,“ potvrdil vo vyhlásení Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).

V príspevkoch strelec z Prahy spomínal oba ruské incidenty

„Keď Ilnaz strieľal, uvedomil som si, že je oveľa výhodnejšie robiť masové vraždy ako sériové,“ znel jeden z príspevkov pravdepodobného pražského strelca. Ďalšie príspevky z tzv. denníka, ako to sám autor účtu nazval, sú nemenej mrazivé a predpovedajú tragédiu. „Všetci ma jednoducho nenávideli, nenávidia a nenávidieť budú. Je mi to jedno, pretože je to vzájomné,“ napísal ďalej. Podľa jeho vlastných slov nenávidí svet a chce v ňom spôsobiť čo najviac bolesti.

HN oslovili aj niekoľko expertov, podľa ktorých môže pravosť tohto účtu určiť iba polícia, no podľa dynamiky príspevkov sa jednoznačne dá hovoriť o podobnosti s inými prípadmi, ktoré mali v Európe podobné vyvrcholenie. Na druhej strane, túto teóriu niektorí experti spochybňujú. Pripomínajú napríklad možnosť Telegramu spätne upravovať príspevky a poukazujú aj na perfektnú ruštinu v príspevkoch.

Zabiť mal svojho otca, ale aj muža a bábätko

Ešte včera sme vás informovali o tom, že strelec, ktorý vo štvrtok vraždil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, pred niekoľkými dňami pravdepodobne zabil aj muža a jeho dvojmesačné bábätko v lese v Klánoviciach na okraji českej metropoly, na tlačovej konferencii to uviedol policajný prezident Martin Vondrášek. Okrem toho sa objavila aj ďalšia šokujúca informácia. Po páchateľovi masakru polícia už pátrala ešte predtým, než sa dopustil hrozného činu v hlavnej budove školy, keďže v obci Hostouň na Kladensku zabil svojho otca.