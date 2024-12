Streľba na popradskom letisku: Situácia sa nečakane zvrhla, na mieste behali ľudia s mačetami

K nečakanej udalosti došlo včera nadránom na popradskom letisku, pri ktorej bol postrelený jeden človek. Toho mal do nohy zasiahnuť ochrankár konajúci v sebaobrane.

K incidentu nedošlo priamo na letisku, ale v jeho areáli, kde sa konajú súkromné akcie, informujú noviny.sk. Súkromná rómska párty sa podľa dostupných informácií zvrhla, strhla sa bitka a účastníci mali mať v rukách mačety. Člen SBS následne v sebaobrane postrelil jedného z mužov do nohy a spôsobil mu vážne zranenie. Výstrelov malo dokonca zaznieť niekoľko.

Pri prevoze havarovali

Z neznámych dôvodov sa však zúčastnení rozhodli nepočkať na sanitku, zraneného naložili do auta a vybrali sa do nemocnice, pričom počas cesty havarovali na kruhovom objazde. Muža sa napokon podarilo dostať do opatery lekárov a aktuálne sa má nachádzať v košickej nemocnici.

Letisko hovorí o vine organizátora akcie a potvrdilo, že prevádzka nebola nijako narušená alebo ohrozená. Ďalšie informácie k prípadu nateraz nie sú známe.