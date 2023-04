Strašidelná udalosť sprevádzajúca horor Pápežov exorcista: Russell Crowe popisuje zvláštnu skúsenosť z natáčania

Zvláštne príhody z natáčania hororov sú filmovým fanúšikom dobre známe. Záhadné stopy počas tvorby filmu V zajatí démonov (The Conjuring) či vyhorenie rodinného domu pri Exorcistovi (The Exorcist). Svoju skúsenosť do zbierky momentálne pridáva aj oscarový herec Russell Crowe, ktorý hviezdi v novej snímke Pápežov exorcista (The Pope’s Exorcist). O zaujímavosti z natáčania informuje Unilad.

Zvláštna symbolika

Russell Crowe sa rozhodol prijať svoju prvú hororovú rolu, a to aj napriek skutočnosti, že tento žáner sám neobľubuje. Dôvodom je podľa jeho vlastných slov fascinujúci životný príbeh Gabriela Amortha, ktorý ho zaujal, a podľa ktorého je film natočený. Poverčivého herca však pri tvorbe exorcistického príbehu neobišla strašidelná udalosť, ktorú popísal v rozhovore pre Unilad.

„Určite sa diali drobné zvláštne nehody, no všetci sme si boli vedomí toho, že počas natáčania musíme ostať pri zmysloch,“ začal Crowe. Ďalej popisuje jeden zo svojich návratov domov, počas ktorého našiel pred dverami ležať mŕtveho vtáka. Ako sám hovorí, vtáky majú vo filme istú symboliku, a tak si to okamžite spojil s natáčaním hororu. Tieto myšlienky však zahnal a k príhode sa ďalej vyjadril s úsmevom.

„V hlave som si to potom zdôvodnil iným spôsobom – v okolitom lese musel byť nejaký tvor, ktorý si uvedomil, že som na pár dní odišiel. Tak mi nechal darček na privítanie,“ otáča zvláštnu udalosť na humor oscarový herec.