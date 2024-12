Stephen Hawking pred smrťou prezradil, či podľa neho existuje Boh: Mal pár rokov života, stal sa zázrak, upozornil niekto

Veríme, že meno Stephen Hawking netreba hádam nikomu predstavovať. Napriek tomu, že nás tento legendárny fyzik a kozmológ už pred niekoľkými rokmi navždy opustil, zanechal po sebe stopu, ktorá mnohých fascinuje aj dnes. Možno vás neprekvapí, že sa zamýšľal aj nad otázkou existencie Boha.

Stephen Hawking je okrem iného autorom niekoľkých kníh. Jedna z nich nesie názov Stručné odpovede na veľké otázky (Brief Answers to the Big Questions) a jednou z kľúčových otázok, ktorým sa v nej povenoval, bola práve existencia Boha.

Všetko malo podľa neho vedecké vysvetlenie

Priblížil, že ľudstvo dlho verilo tomu, že zdravotne postihnuté osoby, akou bol aj samotný Hawking, sú pod kliatbou Boha. No fyzik sa na vec pozeral racionálnejšie a prikláňal sa k tomu, že veda a prírodné zákony vedia priniesť dostatok vysvetlenia toho, čo sa deje, aj bez zásahu niekoho „zhora“, vysvetľuje portál UNILAD na základe jeho vlastných slov.

„Ak veríte vo vedu tak ako ja, veríte, že existujú určité zákony, ktoré sú vždy dodržiavané. Ak chcete, môžete povedať, že tieto zákony sú dielom Boha, ale to je skôr definícia Boha než dôkaz jeho existencie,“ uviedol Hawking vo svojom diele. Neveril v existenciu Boha

Priznal, že podľa neho Boh neexistuje, no zároveň podotkol, že každý môže mať na túto otázku svoj vlastný názor. Na internete môžete naraziť na množstvo diskusií, v ktorých ľudia rozoberajú, či Hawking veril v Boha. Niekto dokonca podotkol, že jeho životný príbeh by mohol byť označený za zázrak.

Keď mu totiž diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS), jeho vyhliadky na dlhý život boli mizivé. No napokon sa stal najdlhšie žijúcim človekom s týmto ochorením.

Dávali mu pár rokov, stalo sa niečo prekvapivé

Ako sme vás informovali v roku 2018, kedy Hawking zomrel, už počas štúdií na Oxfordskej univerzite mu lekári v roku 1962 diagnostikovali ALS — degeneratívnu chorobu motorického neurónu, s ktorou pacienti žijú priemerne dva až tri roky. V roku 2011 Hawking povedal, že s vidinou smrti žije už 49 rokov.

Postupne ochrnul na celom tele a stratil aj hlas. Na komunikáciu používal elektronický hlasový syntetizátor. Počítačový systém, pripojený k jeho invalidnému vozíku, ovládal pomocou jediného prepínača a softvéru nazvaného Equalizer a EZKeys, ktoré mu dovoľovali rozprávať, prednášať, čítať tlač či knihy, ale aj prehliadať internet a písať e-maily.

Ani choroba, ktorá prekvapivo nepostupovala tak rýchlo, mu nezabránila vo významných vedeckých objavoch. V roku 1971 matematicky dokázal teóriu Veľkého tresku, ktorá vysvetľuje vznik vesmíru.