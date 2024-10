Štefan Skrúcaný prezradil, ako zvládajú s Erikou Judínyovou nezhody vo vzťahu. Toto tajomstvo by mal poznať každý pár

Herec našiel svoje pravé šťastie po boku moderátorky Smotánky Eriky Judínyovej, s ktorou má dcérku Ellu. Aj keď nezvykne príliš hovoriť o ich spoločnom živote, spravil výnimku a prezradil, čím to je, že ich manželský vzťah stále perfektne funguje.

Hoci je štvornásobným otcom, stále je prekvapený z toho, čo prináša rodičovstvo. Ako sme písali v článku, štvorročná Ella mu dáva zabrať, no užíva si to plnými dúškami a priznal sa, že má vyplnený život.

Kľúč k spokojnému manželstvu

Manželský pár tvoria od apríla 2015, pričom od mája 2020 sa ich rodina rozrástla o nového člena, ako uvádza Pluska. Štefan Skrúcaný a Erika Judínyová majú krásny vzťah, ktorý je podľa slov herca založený okrem iného aj na jednej veci. Zároveň ide o radu, ktorú by si mohli vziať mnohé páry k srdcu, je dosť možné, že by im pomohla prekonať nezhody vo vzťahu.

„Erika je nastavená veľmi podobne ako ja. Berie život s humorom a v rámci komunikácie sa snažíme aj na naše problémy pozerať s úsmevom. Je to celkom dobrá rada na to, ako to spolu vydržať dlho,” povedal herec otvorene a zároveň prezradil kľúč k spokojnému manželstvu.

Pokojne by si z jeho vzťahu s Erikou mohli brať príklad iné dvojice, keďže je pravda, že s humorom a úsmevom na tvári sa ľahšie prekonávajú rôzne nástrahy v živote.