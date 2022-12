Štefan robí sprievodcu v Amazónii: 13-ročné tehotné dievča tu nie je výnimkou, Slováci tu chodia hlavne kvôli Ayahuasce

Nebavil ho monotónny život a cítil, že potrebuje zmenu. Takýto pocit z času načas premôže snáď takmer každého z nás. Štefan sa ale rozhodol konať, zbalil si veci a vydal sa na cesty. Nie vždy to bolo ľahké, no nevzdáva sa svojich snov a rozhodol sa, že nám prezradí viac o svojich dobrodružstvách, ale aj plánoch do budúcnosti.

V rozhovore sa dozvieš aj: ako sa Štefan stal turistickým sprievodcom v Ekvádore;

čo treba v Ekvádore vidieť a na čo si dať pozor;

koľko ťa taký výlet vyjde;

čo si myslí o miestnych obyvateľoch a domorodcoch;

či sa dá z platu sprievodcu v Ekvádore vyžiť;

prečo sa neplánuje vrátiť na Slovensko.