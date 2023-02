Ste posadnutí spoznávaním skutočných zločinov? Nie je to náhoda a toto to o vás vypovedá

Určite ste aj vy zachytili, že filmy, seriály alebo aj podcasty o skutočných zločinoch sa stávajú medzi ľuďmi čoraz obľúbenejšími. Vyzerá to, že táto posadnutosť nie je vôbec náhodná a je v nás zakorenená viac, než ste si možno mysleli, vysvetľuje The Independent.

Obľúbené streamovacie služby svojim divákom pravidelne dávkujú príbehy o najrôznejších zločinoch, ktoré sa skutočne odohrali. To isté platí aj o podcastoch a na Slovensku vzniklo viacero, ktoré sa im venujú. Je to jasným dôkazom toho, že ľudí tieto témy zaujímajú. A nemá to nič spoločné s dnešnou dobou, ako by poniektorí moli predpokladať.

Prečo sme posadnutí skutočným zločinom?

Coltan Scrivner, ktorý je odborníkom na morbídnu zvedavosť, prišiel s možnou odpoveďou na otázku, prečo sú ľudia posadnutí skutočným zločinom.

Scrivner tvrdí, že naša chorobná zvedavosť týkajúca sa nebezpečných ľudí siaha ďaleko do minulosti. Keď ľudia začali používať jazyk, vystriedala reaktívnu agresiu proaktívna agresia. (Reaktívna agresia súvisí napríklad s napadnutím, kým pri proaktívnej nie je jednoznačné, kto nám chce ublížiť.) Naša myseľ sa tomu prispôsobila a začala pracovať na hľadaní informácií o ľuďoch, ktorí môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo.

Hľadáme informácie o nebezpečných ľuďoch, aby sme sa cítili na hrozbu lepšie pripravení

Vďaka tomu, že sa dozvedáme viac o skutočných zločinoch, nadobúdame presvedčenie, že sme na nebezpečenstvo lepšie pripravení.

Ak teda milujete true crime seriály či podcasty, nemusíte sa obávať, nevypovedá to o vás nič zlé. Aj keď tejto vašej vášni okolie možno úplne nerozumie.

Samotný Scrivner dokonca prezradil, že nevidí spojenie medzi sledovaním obsahu o násilných trestných činoch a pravdepodobnosťou ich spáchania.