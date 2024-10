Štátu dochádza trpezlivosť: Vidí problém s PN-kami, posvieti si na túto skupinu ľudí. Minister Tomáš chystá zmeny

Práceneschopnosť nám vie niekedy poriadne skomplikovať život. Dovoleniek majú ľudia len obmedzený počet a jedinou možnosťou sa preto neraz stáva PN-ka, na ktorej síce prvé dni zarábame len štvrtinu a platí to zamestnávateľ, no po niekoľkých dňoch nastupuje štát a hradí 55 percent mzdy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Práve to vraj niektorí ľudia zneužívajú a na PN-ke sú pridlho, a na to si chce teraz štát posvietiť, informujú TVNoviny. Kým v Bratislave bolo napríklad začiatkom roka chorých dve percentá pracujúcich, v Starej Ľubovni či v Stropkove to bol až štvornásobok. Za prvý polrok 2024 tak vyplatil štát na nemocenskom skoro 500 miliónov eur, čo sa mu zdá zrejme priveľa.

Nové pravidlá

Veľa „maródiek“ je podľa ministra práce Erika Tomáša falošných a posudkový lekár ich bude môcť po novom, zrušiť. Doktor, ktorý ju vystavil, by po zmene už nemusel mať posledné slovo. Sociálna poisťovňa by tak mala oveľa väčšie kompetencie. Ak sa zákon schváli, platiť bude od januára.