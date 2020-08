Stanú sa letné školy realitou? Branislav Gröhling s nimi ráta, zverejnili aj opatrenia platné od septembra

Letné školy sa rozbehli veľmi dobre, do viac ako 250 škôl na Slovensku sa počas prázdnin prihlásilo takmer 8500 žiakov, ktorí ich päť dní v týždni dobrovoľne navštevujú.

Konštatoval to pre TASR v pondelok pri svojom výjazde do Banskej Bystrice minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý navštívil letnú školu v Krupine – Základnú školu Eleny Maróthy Šoltésovej.

“Letné školy budeme podporovať aj počas budúcich prázdnin. Chceli by sme ich rozširovať na celé dva mesiace a vytvárať rôzne iné moduly, aby to nemuseli byť iba týždne. Chceme do toho investovať výraznejší balík financií,” zdôraznil minister.

Podľa neho, ak mladí ľudia chcú prísť počas letných prázdnin do školy a učiť sa aj inými metódami vzdelávania, má to jeho podporu. Letné školy sa začali od 10. augusta a potrvajú až do konca tohto mesiaca. Žiakom majú pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.

Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500 000 eur, pričom podporil 244 projektov. Školy sú dobrovoľné a zúčastniť sa ich môžu žiaci nultého až deviateho ročníka.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň včera zverejnilo opatrenia, ktoré budú platné od septembra. Upresnili tak všetky opatrenia, ktoré budú musieť dodržiavať žiaci, prípadne rodičia.

Pandemické opatrenia do školy

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia Slovenska alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí.

Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti.

Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.

Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Viac informácií nájdete na stránke korona.gov.sk.