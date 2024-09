Stanka z Ruže pre nevestu potvrdila rozchod s Györgym Gyimesim. Šokovaný politik však vraj o ničom nevie

Hoci víťazka šou Ruža pre nevestu Stanka Lučková zaujala televízneho ženícha Radka, nakoniec z toho nebol vzťah. Zdalo sa, že svoje šťastie našla po boku politika Györgya Gyimesiho, no, bohužiaľ, ani s ním to kráske nevyšlo.

Najprv sa spoznávali a až neskôr sa verejne priznali, že sú spolu. Po tom, ako sa začiatkom leta potvrdil vzťah medzi Stankou a Györgyom, málokomu by napadlo, že ich cesty sa čoskoro rozídu.

„Stanka a Gyimesi sa rozišli. Už spolu nie sú,“ objasnil blízky zdroj páru podľa Odzadu. Portálu to potvrdila aj samotná Stanka: „Áno, je to pravda. Rozhodla som sa tento vzťah ukončiť. Nerada by som zachádzala do podrobností, každý si zaslúži trošku súkromia.“

O ničom nevie

Zaujímavý je však fakt, že zatiaľ čo sa bývalá súťažiaca zo šou Ruža pre nevestu dostáva z rozchodu, György o ničom nevie. „Neviem o tom. Nie, nie je to pravda, odkiaľ máte takúto informáciu? Fakt o tom neviem,“ reagoval prekvapený politik pre Nový Čas. Nie je zatiaľ isté, čo bolo skutočným dôvodom rozchodu páru.